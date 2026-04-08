Шевченко, Ребров и Лужный сыграют в футбол в Ужгороде

Как стало известно Sport.ua, 16 апреля в канун Конгресса УАФ на ужгородском стадионе «Авангард» пройдет товарищеский поединок команд, укомплектованных делегатами Конгресса.

По имеющейся информации, ожидается участие в противостоянии таких именитых в прошлом мастеров, как Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Лужный, Юрий Шелепницкий, Валерий Королянчук, Олег Кучер, Игорь Шопин, известных футбольных функционеров Олега Собуцкого и Романа Солодаренко.

Действиями команд, сформированных из представителей ассоциаций по территориальному принципу, будут руководить Виталий Кварцяный и Игорь Гатауллин – председатели Волынской и Винницкой областных ассоциаций футбола соответственно.

Поединок будет обслуживать известный в прошлом арбитр ФИФА Юрий Можаровский.

