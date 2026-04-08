Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко

В среду, 22 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором встретятся черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо». Поединок начнется в 17:00.

Этот матч с высокой вероятностью будет сыгран в Тернополе, так как стадион в Черновцах не отвечает нормам Украинской Премьер-лиги, о чем ранее сообщала пресс-служба клуба Первой лиги.

Оказалось, что Украинская ассоциация футбола и президент УАФ разрешили провести полуфинал на стадионе «Буковины», однако против такого варианта выступил президент киевского клуба Игорь Суркис:

«Андрей Шевченко вместе с руководством УАФ дали полное добро на проведение матча между «Буковиной» и «Динамо» в Черновцах. Решение было согласовано, и город реально имел шанс принять один из самых громких матчей.

Однако в ситуацию вмешался президент «бело-синих» Игорь Суркис, категорически выступивший против такого варианта. Именно его позиция стала решающей.

В итоге окончательное решение уже принято – «Буковине» не разрешили проводить матч дома. Игру в Черновцах не будет», – сообщил источник.