Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Кубок Украины
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко

Президент киевского «Динамо» отказался играть матч Кубка Украины на стадионе «Буковины»

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

В среду, 22 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором встретятся черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо». Поединок начнется в 17:00.

Этот матч с высокой вероятностью будет сыгран в Тернополе, так как стадион в Черновцах не отвечает нормам Украинской Премьер-лиги, о чем ранее сообщала пресс-служба клуба Первой лиги.

Оказалось, что Украинская ассоциация футбола и президент УАФ разрешили провести полуфинал на стадионе «Буковины», однако против такого варианта выступил президент киевского клуба Игорь Суркис:

«Андрей Шевченко вместе с руководством УАФ дали полное добро на проведение матча между «Буковиной» и «Динамо» в Черновцах. Решение было согласовано, и город реально имел шанс принять один из самых громких матчей.

Однако в ситуацию вмешался президент «бело-синих» Игорь Суркис, категорически выступивший против такого варианта. Именно его позиция стала решающей.

В итоге окончательное решение уже принято – «Буковине» не разрешили проводить матч дома. Игру в Черновцах не будет», – сообщил источник.

Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ні куя не ясно,  но дуже цікаво де матч буде проведено 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем