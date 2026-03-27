Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Кубок Украины
27 марта 2026, 17:55 | Обновлено 27 марта 2026, 18:21
27 марта 2026, 17:55 | Обновлено 27 марта 2026, 18:21
Клуб Первой лиги «Буковина» сообщил, что не сможет принять «Динамо» в матче полуфинала Кубка Украины на своем стадионе в Черновцах.

Руководство попросило УАФ все же допустить стадион, чтобы сыграть дома, но Украинская ассоциация футбола ответила отказом. Для организации полуфинала арена должна отвечать нормам УПЛ.

Заявление ФК Буковина

Ранее руководство ФК «Буковина» обратилось в Украинскую ассоциацию футбола с официальным письмом, в котором подробно обосновало возможность проведения матча именно в Черновцах, отметив ряд веских аргументов в пользу проведения матча на родной арене.

Однако сегодня в офис нашего клуба пришел официальный ответ от УАФ. В письме сообщается, что согласно Регламенту Кубка Украины сезона 2025/26 и Регламенту инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу, матчи полуфинальной стадии должны проводиться исключительно на аренах, соответствующих нормам не менее 3-й категории УАФ. Поскольку стадион «Буковина» на сегодняшний день официально относится к аренам 2-й категории, он не имеет права принимать поединки столь высокого уровня. В УАФ дипломатично отметили положительные сдвиги в контексте инфраструктуры нашего стадиона и выразили надежду в ближайшее время увидеть домашнюю арену «желто-черных» в списке стадионов 3-й категории.

Таким образом, самый ожидаемый матч сезона для «Буковины» – полуфинал Кубка Украины против киевского «Динамо» – пройдет не в Черновцах, а на стадионе другого города, отвечающего требованиям УАФ по проведению матчей такого уровня. О месте и времени проведения поединка клуб сообщит дополнительно, как только будет принято окончательное решение.

Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
Подумаеш на стадіоні не має освітлення і його ні при яких умовах навіть в вишку Шотландії з такою інфраструктурою не пустили, , головне ж що клуб патріотичний. Так і живимо.
Ответить
+2
_ Moore
Ще попросіться зіграти в Кам'янці на полі Епіцентру. Все ж ближче, якихось 60км, ніж до Тернополя пертися.
Ответить
0
REALIST
Ага, суркомафія типу б дозволила козир супернику.... Але Буко самі винні, навіщо лізти і вишку, в інфраструктуру не робити? Черговий бомж гратиме не для своїх вбоівальників, а для львів'ян чи рівнян
Ответить
0
Євгеній Січкаренко
Неподобство 😡
Ответить
-1
Fan DynamoKyiv
Мы всем нашим фанатским подвалом Динамо Киев поддерживаем это решение УАФ. Отдельная благодарность Андрею Николаевичу Шевченко и всем нашим динамовским сердцам, которых в УАФ действительно немало. Дядя Коля как-то рассказывал, что чистил канализацию у Игоря Суркиса в загородном доме в Конче-Заспе. Там на территории есть небольшое футбольное поле примерно 30 на 30 метров. Вполне можно было бы провести матч с Буковиной прямо там. К тому же, по-любому у Игоря Михайловича в загородном доме есть подвал, и наверняка не пустой, а с достаточным количеством меховых изделий. Можно было бы сразу передать их судьям на месте, чтобы не заморачиваться с отправкой новой почтой из нашего фанатского подвала Динамо Киев🤍💙
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем