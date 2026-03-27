ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах

Клуб Первой лиги «Буковина» сообщил, что не сможет принять «Динамо» в матче полуфинала Кубка Украины на своем стадионе в Черновцах.

Руководство попросило УАФ все же допустить стадион, чтобы сыграть дома, но Украинская ассоциация футбола ответила отказом. Для организации полуфинала арена должна отвечать нормам УПЛ.

Заявление ФК Буковина

Ранее руководство ФК «Буковина» обратилось в Украинскую ассоциацию футбола с официальным письмом, в котором подробно обосновало возможность проведения матча именно в Черновцах, отметив ряд веских аргументов в пользу проведения матча на родной арене.

Однако сегодня в офис нашего клуба пришел официальный ответ от УАФ. В письме сообщается, что согласно Регламенту Кубка Украины сезона 2025/26 и Регламенту инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу, матчи полуфинальной стадии должны проводиться исключительно на аренах, соответствующих нормам не менее 3-й категории УАФ. Поскольку стадион «Буковина» на сегодняшний день официально относится к аренам 2-й категории, он не имеет права принимать поединки столь высокого уровня. В УАФ дипломатично отметили положительные сдвиги в контексте инфраструктуры нашего стадиона и выразили надежду в ближайшее время увидеть домашнюю арену «желто-черных» в списке стадионов 3-й категории.

Таким образом, самый ожидаемый матч сезона для «Буковины» – полуфинал Кубка Украины против киевского «Динамо» – пройдет не в Черновцах, а на стадионе другого города, отвечающего требованиям УАФ по проведению матчей такого уровня. О месте и времени проведения поединка клуб сообщит дополнительно, как только будет принято окончательное решение.