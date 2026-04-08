Лунин вышел на 4 место среди украинских голкиперов по матчам в ЛЧ
Также вратарь Реала вошел в топ-10 украинцев по количеству игр в ЛЧ в составе иностранных команд
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 15-й матч в Лиге чемпионов.
Произошло это в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии.
Благодаря этому Лунин обошел Дмитрия Ризныка (14) по количеству сыгранных матчей в турнире и вышел на единоличное 4 место среди украинских голкиперов в истории ЛЧ по этому показателю.
Больше матчей, чем вратарь Реала сыграли только Александр Шовковский (77), Андрей Пятов (72) и Анатолий Трубин (42).
Украинские вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов
- 77 – Александр Шовковский (77 – Динамо)
- 72 – Андрей Пятов (72 – Шахтер)
- 42 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика, 14 – Шахтер)
- 15 – Андрей Лунин (15 – Реал)
- 14 – Дмитрий Ризнык (14 – Шахтер)
- 9 – Виталий Рева (9 – Динамо)
- 9 – Александр Рыбка (6 – Шахтер, 3 – Динамо)
- 9 – Георгий Бущан (9 – Динамо)
Также Лунин вошел в топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов в составе иностранных клубов.
Украинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов за иностранные клубы
- 74 – Андрей Шевченко (59 – Милан, 15 – Челси)
- 41 – Александр Зинченко (25 – Манчестер Сити, 12 – Арсенал, 4 – ПСВ)
- 35 – анатолий тимощук (28 – Бавария, 7 – зенит)
- 28 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика)
- 18 – Максим Калиниченко (18 – спартак)
- 18 – Руслан Малиновский (18 – Аталанта)
- 17 – Олег Лужный (17 – Арсенал)
- 17 – Ярослав Ракицкий (17 – зенит)
- 16 – Эдуард Соболь (16 – Брюгге)
- 15 – Роман Яремчук (10 – Бенфика, 4 – Брюгге, 1 – Олимпиакос)
- 15 – Андрей Лунин (15 – Реал)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
