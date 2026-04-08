Лунин вышел на 4 место среди украинских голкиперов по матчам в ЛЧ

Также вратарь Реала вошел в топ-10 украинцев по количеству игр в ЛЧ в составе иностранных команд

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 15-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии.

Благодаря этому Лунин обошел Дмитрия Ризныка (14) по количеству сыгранных матчей в турнире и вышел на единоличное 4 место среди украинских голкиперов в истории ЛЧ по этому показателю.

Больше матчей, чем вратарь Реала сыграли только Александр Шовковский (77), Андрей Пятов (72) и Анатолий Трубин (42).

Украинские вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

  • 77 – Александр Шовковский (77 – Динамо)
  • 72 – Андрей Пятов (72 – Шахтер)
  • 42 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика, 14 – Шахтер)
  • 15 – Андрей Лунин (15 – Реал)
  • 14 – Дмитрий Ризнык (14 – Шахтер)
  • 9 – Виталий Рева (9 – Динамо)
  • 9 – Александр Рыбка (6 – Шахтер, 3 – Динамо)
  • 9 – Георгий Бущан (9 – Динамо)

Также Лунин вошел в топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов в составе иностранных клубов.

Украинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов за иностранные клубы

  • 74 – Андрей Шевченко (59 – Милан, 15 – Челси)
  • 41 – Александр Зинченко (25 – Манчестер Сити, 12 – Арсенал, 4 – ПСВ)
  • 35 – анатолий тимощук (28 – Бавария, 7 – зенит)
  • 28 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика)
  • 18 – Максим Калиниченко (18 – спартак)
  • 18 – Руслан Малиновский (18 – Аталанта)
  • 17 – Олег Лужный (17 – Арсенал)
  • 17 – Ярослав Ракицкий (17 – зенит)
  • 16 – Эдуард Соболь (16 – Брюгге)
  • 15 – Роман Яремчук (10 – Бенфика, 4 – Брюгге, 1 – Олимпиакос)
  • 15 – Андрей Лунин (15 – Реал)
Сергей Турчак
