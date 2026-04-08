Лунин вышел на 4 место среди украинских голкиперов по матчам в ЛЧ

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 15-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии.

Благодаря этому Лунин обошел Дмитрия Ризныка (14) по количеству сыгранных матчей в турнире и вышел на единоличное 4 место среди украинских голкиперов в истории ЛЧ по этому показателю.

Больше матчей, чем вратарь Реала сыграли только Александр Шовковский (77), Андрей Пятов (72) и Анатолий Трубин (42).

Украинские вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

77 – Александр Шовковский (77 – Динамо)

72 – Андрей Пятов (72 – Шахтер)

42 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика, 14 – Шахтер)

15 – Андрей Лунин (15 – Реал)

14 – Дмитрий Ризнык (14 – Шахтер)

9 – Виталий Рева (9 – Динамо)

9 – Александр Рыбка (6 – Шахтер, 3 – Динамо)

9 – Георгий Бущан (9 – Динамо)

Также Лунин вошел в топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов в составе иностранных клубов.

Украинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов за иностранные клубы