Экс-игрок Реала разнес Винисиуса после поражения в ЛЧ: «Он ужасен»
Рафаэль ван дер Варт не подбирал слова
Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал Винисиуса Жуниора после первого матча «Реала» и «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мадридский клуб уступил на своем поле со счетом 1:2, а Винисиус завершил матч без результативных действий.
«Винисиус ужасен. Он меня крайне раздражает, когда я на него смотрю. Мне это кажется очень печальным, ведь он фантастический игрок.
Но как только он получает даже небольшой толчок, сразу падает, ожидая, что сопернику покажут красную карточку, а затем поднимается, будто ничего не произошло. Именно эта часть в нем кажется мне печальной», – заявил Рафаэль.
Вторая встреча команда состоится 15 апреля в Мюнхене, начало – в 22:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Антонио Рюдигер взбешен из-за того, как мадридцы пропускали мячи
Большой успех команды Компани на чужом поле