  4. Экс-игрок Реала разнес Винисиуса после поражения в ЛЧ: «Он ужасен»
08 апреля 2026, 12:47 | Обновлено 08 апреля 2026, 13:02
Экс-игрок Реала разнес Винисиуса после поражения в ЛЧ: «Он ужасен»

Рафаэль ван дер Варт не подбирал слова

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал Винисиуса Жуниора после первого матча «Реала» и «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступил на своем поле со счетом 1:2, а Винисиус завершил матч без результативных действий.

«Винисиус ужасен. Он меня крайне раздражает, когда я на него смотрю. Мне это кажется очень печальным, ведь он фантастический игрок.

Но как только он получает даже небольшой толчок, сразу падает, ожидая, что сопернику покажут красную карточку, а затем поднимается, будто ничего не произошло. Именно эта часть в нем кажется мне печальной», – заявил Рафаэль.

Вторая встреча команда состоится 15 апреля в Мюнхене, начало – в 22:00.

Мбаппе осталось 3 гола до повторения рекорда Роналду в ЛЧ
Нойер повторил достижение Месси в ЛЧ. Впереди только легенда Реала
Осталось 12 голов до 100. Трио Баварии продолжает результативный сезон
Андрей Витренко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Реала уничтожил команду за проигрыш Баварии: «Это подарки»
Футбол | 08 апреля 2026, 03:53 2
Защитник Реала уничтожил команду за проигрыш Баварии: «Это подарки»
Защитник Реала уничтожил команду за проигрыш Баварии: «Это подарки»

Антонио Рюдигер взбешен из-за того, как мадридцы пропускали мячи

Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07 апреля 2026, 23:57 41
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде

Большой успех команды Компани на чужом поле

Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»
Футбол | 08.04.2026, 10:36
Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»
Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08.04.2026, 08:20
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Захист всю гру курив тут сперечатися немає про що. Але якщо подивитися обидва голи. То що перший що другий розпочалися з тупої обрізки Вінісіуса. Обидві гольові контратаки Баварії розпочав саме він. 
Печальным? Не то слово! Ужасным, идиотским, дебильным! 
Популярные новости
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 80
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 8
Олимпийские игры
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 17
Футбол
