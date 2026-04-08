Экс-игрок Реала разнес Винисиуса после поражения в ЛЧ: «Он ужасен»

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал Винисиуса Жуниора после первого матча «Реала» и «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступил на своем поле со счетом 1:2, а Винисиус завершил матч без результативных действий.

«Винисиус ужасен. Он меня крайне раздражает, когда я на него смотрю. Мне это кажется очень печальным, ведь он фантастический игрок.

Но как только он получает даже небольшой толчок, сразу падает, ожидая, что сопернику покажут красную карточку, а затем поднимается, будто ничего не произошло. Именно эта часть в нем кажется мне печальной», – заявил Рафаэль.

Вторая встреча команда состоится 15 апреля в Мюнхене, начало – в 22:00.