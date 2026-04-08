Райя вышел в лидеры сезона ЛЧ по количеству «сухих» матчей

Испанский голкипер Арсенала Давид Райя вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов по количеству матчей без пропущенных мячей.

Первый четвертьфинальный поединок против Спортинга стал уже 7-м для испанца в текущей кампании.

Матчи Давида Райи без пропущенных мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (7)

Спортинг – Арсенал – 0:1

Арсенал – Байер – 2:0

Брюгге – Арсенал – 0:3

Славия – Арсенал – 0:3

Арсенал – Атлетико – 4:0

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Атлетик – Арсенал – 0:2

Вратарь Арсенала опередил по этому показателю Гульельмо Викарио из Тоттенхэм Хотспур (6).

Вратари с наибольшим количеством «сухих» матчей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

7 – Давид Райя (Арсенал)

6 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм Хотспур)

4 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)

4 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)

4 – Ян Зоммер (Интер)

4 – Тибо Куртуа (Реал)

4 – Угурджан Чакир (Галатасарай)