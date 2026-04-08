Райя вышел в лидеры сезона ЛЧ по количеству «сухих» матчей
Вспомним лучших голкиперов Лиги чемпионов сезона 2025/26 по данному показателю
Испанский голкипер Арсенала Давид Райя вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов по количеству матчей без пропущенных мячей.
Первый четвертьфинальный поединок против Спортинга стал уже 7-м для испанца в текущей кампании.
Матчи Давида Райи без пропущенных мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (7)
- Спортинг – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Байер – 2:0
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
Вратарь Арсенала опередил по этому показателю Гульельмо Викарио из Тоттенхэм Хотспур (6).
Вратари с наибольшим количеством «сухих» матчей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26
- 7 – Давид Райя (Арсенал)
- 6 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм Хотспур)
- 4 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- 4 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
- 4 – Ян Зоммер (Интер)
- 4 – Тибо Куртуа (Реал)
- 4 – Угурджан Чакир (Галатасарай)
7 - David Raya kept his seventh @ChampionsLeague clean sheet of the season tonight, a tournament-high.— OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2026
He has now stopped 90% of the shots on target he has faced in Europe this term (27 out of 30), the best ratio of any goalkeeper remaining in the competition.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба попросил удалить пост
Сказал, что не хочет возвращаться в ринг