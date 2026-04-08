  4. Райя вышел в лидеры сезона ЛЧ по количеству «сухих» матчей
08 апреля 2026, 12:14 | Обновлено 08 апреля 2026, 12:16
Райя вышел в лидеры сезона ЛЧ по количеству «сухих» матчей

Вспомним лучших голкиперов Лиги чемпионов сезона 2025/26 по данному показателю

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский голкипер Арсенала Давид Райя вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов по количеству матчей без пропущенных мячей.

Первый четвертьфинальный поединок против Спортинга стал уже 7-м для испанца в текущей кампании.

Матчи Давида Райи без пропущенных мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (7)

  • Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Байер – 2:0
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2

Вратарь Арсенала опередил по этому показателю Гульельмо Викарио из Тоттенхэм Хотспур (6).

Вратари с наибольшим количеством «сухих» матчей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

  • 7 – Давид Райя (Арсенал)
  • 6 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм Хотспур)
  • 4 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • 4 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
  • 4 – Ян Зоммер (Интер)
  • 4 – Тибо Куртуа (Реал)
  • 4 – Угурджан Чакир (Галатасарай)
