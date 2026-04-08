  4. Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
08 апреля 2026, 11:31 |
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля

Ожидается, что защитник сборной Украины начнет матч против англиской команды со скамейки запасных

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 8 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Ливерпуль». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетное издание Le Parisien сообщило ориентировочный состав парижского клуба, который выйдет на поле – ожидается, что главный тренер Луис Энрике выставит всех сильнейших.

По информации источника, защитник сборной Украины Илья Забарный начнет игру против «мерсисайдцев» со скамейки запасных, уступив место на поле Маркиньосу и Уильяну Пачо.

В воротах продолжит играть россиянин Матвей Сафонов, который будет выполнять роль первого номера до завершения нынешнего сезона. Люка Шеваье после серии неудачных игр все чаще остается вне стартового состава.

Из-за травм ПСЖ не сможет рассчитывать на вингера Брэдли Баркола, которому предстоит перенести операцию, и полузащитника Фабиана Руиса. Француз пропустил две последних игры, испанец не выходил на поле с 20 января.

Ориентировочный состав ПСЖ на матч против Ливерпуля:

Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Комментарии 0
