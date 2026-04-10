Футболист сборной Украины настроен поехать играть в США
Сарапий рассказал, где видит себя через пять лет
Центральный защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины по футболу Эдуард Сарапий рассказал, где видит себя через пять лет.
«Думаю, через пять лет хотел бы уже выиграть несколько трофеев в Украине, а возможно, попробовать себя за рубежом — например, в США — и завершить карьеру в стране, где очень любят футбол», — рассказал Сарапий.
Ранее защитник «Полесья» Эдуард Сарапий дебютировал за сборную Украины в матче с Албанией (1:0). 26-летний игрок отметил большую роль партнеров по обороне в удачной игре.
