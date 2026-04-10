Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины настроен поехать играть в США
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 00:29
833
0

Футболист сборной Украины настроен поехать играть в США

Сарапий рассказал, где видит себя через пять лет

10 апреля 2026, 00:29 |
833
0
Футболист сборной Украины настроен поехать играть в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Центральный защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины по футболу Эдуард Сарапий рассказал, где видит себя через пять лет.

«Думаю, через пять лет хотел бы уже выиграть несколько трофеев в Украине, а возможно, попробовать себя за рубежом — например, в США — и завершить карьеру в стране, где очень любят футбол», — рассказал Сарапий.

Ранее защитник «Полесья» Эдуард Сарапий дебютировал за сборную Украины в матче с Албанией (1:0). 26-летний игрок отметил большую роль партнеров по обороне в удачной игре.

По теме:
Полтава – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Полесье
Защитник Буковины может успеть восстановиться к матчу с Динамо
Эдуард Сарапий Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09 апреля 2026, 02:55 71
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ

Харьковчане просят честное судейство

Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09 апреля 2026, 08:09 4
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него

Селин – о временах в «Динамо»

УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
НЕЙМАР: «В 2022 году увидел, какими будут мои похороны»
Футбол | 09.04.2026, 23:22
НЕЙМАР: «В 2022 году увидел, какими будут мои похороны»
НЕЙМАР: «В 2022 году увидел, какими будут мои похороны»
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Футбол | 09.04.2026, 20:51
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 49
Футбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
09.04.2026, 23:57 1
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем