Футболист сборной Украины настроен поехать играть в США

Центральный защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины по футболу Эдуард Сарапий рассказал, где видит себя через пять лет.

«Думаю, через пять лет хотел бы уже выиграть несколько трофеев в Украине, а возможно, попробовать себя за рубежом — например, в США — и завершить карьеру в стране, где очень любят футбол», — рассказал Сарапий.

Ранее защитник «Полесья» Эдуард Сарапий дебютировал за сборную Украины в матче с Албанией (1:0). 26-летний игрок отметил большую роль партнеров по обороне в удачной игре.