Динамо может бесплатно потерять футболиста сборной. Есть интерес из Франции
«Сент-Этьен» нацелился на грузинского вингера Георгия Цитаишвили, который станет свободным агентом
Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за французский «Мец», может сменить клуб после завершения нынешнего сезона.
И арендное соглашение, и контракт с «бело-синими» истекают в июне 2026 года, после чего 25-летний футболист получит статус свободного агента.
По информации портала butfootballclub, в услугах Цитаишвили заинтересован «Сент-Этьен», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.
Клуб, который занимает второе место в турнирной таблице и борется за повышение в классе, намерен бесплатно подписать вингера сборной Грузии.
В составе киевского «Динамо» Цитаишвили провел 24 матча, в которых отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне грузинский футболист сыграл 30 матчей в составе «Меца» (2 гола, 2 ассиста).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
