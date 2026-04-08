  4. Динамо может бесплатно потерять футболиста сборной. Есть интерес из Франции
08 апреля 2026, 10:37
«Сент-Этьен» нацелился на грузинского вингера Георгия Цитаишвили, который станет свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за французский «Мец», может сменить клуб после завершения нынешнего сезона.

И арендное соглашение, и контракт с «бело-синими» истекают в июне 2026 года, после чего 25-летний футболист получит статус свободного агента.

По информации портала butfootballclub, в услугах Цитаишвили заинтересован «Сент-Этьен», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Клуб, который занимает второе место в турнирной таблице и борется за повышение в классе, намерен бесплатно подписать вингера сборной Грузии.

В составе киевского «Динамо» Цитаишвили провел 24 матча, в которых отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне грузинский футболист сыграл 30 матчей в составе «Меца» (2 гола, 2 ассиста).

