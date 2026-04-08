Коуч Спортинга: «Мы хотим продолжать творить историю великого клуба»

Главный тренер Спортинга Руй Боржеш поделился эмоциями после поражения своей команды от Арсенала (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Сегодня завершается самая длинная серия подряд побед на стадионе «Альваладе». Что это значит? Есть ли то, что вратарь Райя признан УЕФА лучшим игроком матча, отражением того, что сделал «Спортинг»?

- Что касается 17 побед, я уже отвечал: это, прежде всего, заслуга команды, игроков, они заслуживают этого признания, заслуживают этой похвалы, потому что это фантастический коллектив, который заслуживает того, чтобы войти в историю «Спортинга» во всех смыслах. Однажды этот рекорд, несомненно, будет побит. Поэтому это нас радует, это знак того, что работа проделана хорошо, это знак того, что «Альваладе» все больше становится крепостью и так будет и дальше. Что касается матча, то это была равная игра.

То, что Райя был лучшим на поле, о многом говорит, ведь «Арсенал», не учитывая эпизод в первом тайме, когда мяч попал в перекладину, имел еще один удар перед отбитым Руи. У нас было три явных момента для гола, но «Арсенал» сделал три хороших сейва.

Это хорошо показывает равновесие, ведь игра была равной, с владением мячом 54 или 56 процентов. Это хорошо иллюстрирует, каким было равновесие. В итоге это вызывает разочарование, потому что мы не заслуживали поражения, учитывая все, что нам удалось сделать в течение игры, но футбол — это именно такое.

Мы уже выигрывали на 91-й минуте, сегодня проиграли, нужно поднять голову и верить, что если есть большие вызовы, то именно для этой команды, и в Лондоне мы попытаемся сделать что-то беспрецедентное, это еще один большой вызов, где, я верю, мы будем на высоте и дадим хороший ответ.

- То ли, что матч был таким равным, позволяет вам сохранить уверенность перед ответным матчем? В конце вы обняли Дьекереша, что вы ему сказали?

– Я поинтересовался, как у него дела с семьей и все ли в порядке. Сказал ему, что рад за него; думаю, он заслуживает признания всех болельщиков «Спортинга», и нас тоже; он очень помог мне стать чемпионом страны; это игрок, вошедший в историю, он уже вошел в историю португальского чемпионата и самого «Спортинга»; здесь он всегда будет очень желанным гостем.

Надежда не угасла... Да, безусловно. Мы знаем о трудностях, знаем, что это сильная команда, которая будет играть дома, но, как я уже сказал, если есть большие вызовы, то они стоят перед нашей командой. А они любят такие большие вызовы, поэтому я очень верю, что мы дадим ответ в Лондоне, и мы очень надеемся сохранить шансы на проход до конца.

– Почему вы сделали только две замены? В Лондоне, имея в запасе Хюльманда и, возможно, Кенду, которые могут добавить «Спортингу» новых сил, есть ли у команды больше шансов нанести удар «Арсеналу»?

- Я сделал две замены, потому что считал, что больше нет нужды. Только и ничего другого, потому что игроки, которые отвечали тем характеристикам, которые нам были нужны на поле, по моему мнению, не обладали теми качествами, которые были необходимы именно в тот момент. У нас были полузащитники, защитники, у нас был Фэй, это правда, но не было того, кто мог бы прибавить скорости, только Фэй, мы выпустили Нела, чтобы освежить игру.

Но я считаю, что мы бы многое потеряли в физическом противостоянии, потому что «Арсенал» играл очень жестко в очном противостоянии, когда давил, поэтому я старался не изменять этот аспект. Морита провел отличный матч, он оставлял нас в покое с мячом, не было смысла снимать Мориту и выпускать Зено [Дебаста]. Они также отличаются по своим характеристикам, мы, пожалуй, потеряли бы больше четкости в том, что касалось игры с мячом, а она нам нужна была. Дани [Даниэль Браганса] также уже играл в этом плане. Из тех решений, которые у нас были, я считал, что смысл имел только эти две замены.

– В предматчевом комментарии к этой игре вы сказали, что для «Спортинга» главным турниром является чемпионат. Учитывая календарь, в котором предусмотрены матчи против Арсенала, Бенфики и Порту, как вы оцениваете второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА?

– Вы меня уже знаете, я не люблю забегать далеко вперед. Я это понимаю, и вполне естественно, что вы задаете этот вопрос, ведь вызовы, стоящие перед нами, чрезвычайно сложны и следуют один за другим.

Но моя проблема сейчас называется Эстрела да Амадора. Нет смысла думать об «Арсенале», «Бенфике» или «Порту», ​​я должен ехать в Амадору, на сложный выездной матч. Это моя текущая проблема, и я не люблю думать заранее.

У нас столько дней до матча с Арсеналом, столько дней до матча с Бенфикой, столько дней до матча с Порту, столько всего может измениться со дня на день. Травмы, болезни, такое уж случалось... Есть много переменных, поэтому я люблю думать о самом моменте, о настоящем, а настоящее — это «Эстрела».

– Несмотря на поражение, уверенность болельщиков остается неизменной. Они верят, что Спортинг может стать чемпионом страны и выбить Арсенал из турнира. Как это вы видите? Вашей самой памятной фразой было: «Если не хватает вдохновения, пусть не хватает решимости». Каким будет девиз для матча в Лондоне?

- Нет слов, чтобы описать ту энергию и поддержку, которые вы нам оказывали от начала до конца. В этой заключительной части, уже после окончания игры, чувствовать стадион и то, как все поддерживают и любят игроков, важно для них, это признание того, что они сделали все правильно. Мы проиграли из-за небольшой потери концентрации, это нормально, когда играешь против большой команды, но мы соревновались с лучшими в Европе.

Именно это мы говорим и хотим – соперничать с лучшими, и мы сделали это очень хорошо. В небольшой момент потери концентрации, как я уже сказал, с нами случалось и наоборот, мы выигрывали на 91-й минуте, это часть игры, нужно уметь с этим справляться и поднять голову, но это хорошо демонстрирует равновесие в поединке и признании. Игроки проявили характер, имели мужество, имели качество, и эта команда готова к большим вызовам, равно как и болельщики, мы очень верим, что в Лондоне мы дадим достойный ответ.

- Считаете ли вы, что «Спортинг» под руководством Руи Боржеша сможет повторить успехи «Спортинга» под руководством Рубена Аморима?

- «Спортинг» может делать то, что свойственно «Спортингу» — это не тренер, это «Спортинг», это клуб, который верит в себя, и никто другой. «Спортинг» под руководством Руи Боржеша также уже делал то, чего никто не делал, все очень просто, но дело не в том, что делает Руи Боржеш.

– Говорилось о преимуществе в стандартных ситуациях. Считаете ли вы, что судейские бригады снисходительно относятся к действиям Арсенала, например, к задержкам при введении мяча в игру?

- Я считаю, что в некоторых моментах есть очевидные фолы, но это тоже немного неблагодарная ситуация: мы, тренеры, говорим, чтобы судили, то чтобы не судили; иногда мы говорим, что судьи слишком часто свистят, что могли бы дать игре больше свободы – это очень специфический момент.

В стандартных ситуациях «Арсенал» — это команда с очень большой атлетической силой, средний рост хороший, высокий, и в поединках тяжело, но, как я сказал вчера, я считаю, что это были две хорошие команды в плане стандартных ситуаций. Мы входим в топ-10, «Спортинг» – четвертый по угловым. В Португалии есть и Эшторил, а лучшая команда в стандартных положениях в Португалии - это Спортинг, а в Европе мы уступаем Арсеналу, Дортмунду и Интеру, это также много говорит о нашем качестве в этой фазе игры, - сказал тренер.