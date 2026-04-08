  4. ОЛЕЙНИКОВА: «Вызов в сборную Украины – для меня как сбывшаяся мечта»
Кубок Билли Джин Кинг
ОЛЕЙНИКОВА: «Вызов в сборную Украины – для меня как сбывшаяся мечта»

Александра поделилась эмоциями перед поединком против Польши в Квалификации КБДК

Svitolina Foundation. Александра Олейникова

Дебютантка сборной Украины по теннису Александра Олейникова поделилась эмоциями перед противостянием Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши:

– О Чарльстоне. Дебют на турнире серии WTA 500 на грунте. Дебют в Чарльстоне. Очень многие, абсолютно огромное количество девушек, выступающих в мировом туре, говорят, что это один из лучших турниров в календаре. Почему так? Вам удалось почувствовать, почему это один из лучших турниров в принципе в мире, не считая мейджоров?

– Ну, это такой вопрос, потому что для меня он оказался неудачным, и для спортсменов очень часто, что бы вокруг тебя ни происходило, если что-то не так пошло на корте – все, ты уже не замечаешь этого. Кроме того, здесь еще есть определенные факторы, определенные контрасты. И, конечно, это очень такой гламурный турнир и все это классно, но у меня, скажем так, это вызывает определенный диссонанс, потому что я живу постоянно в Украине и, возможно, мне бы все это приносило немного больше удовольствия, если бы меня здесь не ставили перед определенными ограничениями. Но если говорить о самом турнире, конечно, он очень-очень гламурный, очень элитный. И, ну, в этом плане мне также не с чем сравнивать, но, ну, если так говорят, это могло бы быть правдой.

– Конец прошлого сезона, когда вы там с ходу ворвались во все эти WTA 125. Вся Украина так массово искала, где посмотреть турнир WTA 125 где-то в Южной Америке в 23:00. Все это внимание, которое обрушилось на вас в конце прошлого и начале этого года, как-то изменило вас или нет?

– Ну, вообще, если говорить в контексте восприятия себя как Александры – нет, абсолютно не изменило. Я абсолютно не чувствую себя от этого каким-то другим человеком. Единственное, что это поставило определенные вызовы, поскольку я вижу в этом новые возможности и мне хотелось бы их использовать с пользой. В то же время, как я уже говорила, есть определенные ограничения, и все это совместить – все это создает очень большую нагрузку. И, возможно, мне с этим еще нужно научиться работать. Но что касается украинской аудитории – она просто лучшая. Она вообще мой драйвер, моя поддержка, и я не знаю, если бы не украинская аудитория, у меня, наверное, и не было бы такой мотивации развиваться дальше.

– Когда вы говорите о том, что есть какие-то ограничения, речь идет о том, что хочется сделать многое, но, ну, попасть в ситуацию, в которую попал Влад Гераскевич, не хочется, верно?

– Примерно о том же и идет речь, да.

– А вопрос о соцсетях. Не было мысли сменить никнейм в Instagram, чтобы WTA наконец-то начали вас отмечать?

– Нет, моя цель – это пытаться, несмотря на все вызовы, все сложности, развиваться и сделать так, чтобы дойти до такого уровня собственной игры, собственных результатов, чтобы уже просто не осталось вариантов. Я никогда не делала это для того, чтобы сделать из себя, из Александры Олийниковой, звезду. Мне хочется говорить о вещах, которые важны, на мой взгляд, и нет, не было. А за этим ником целая история. И поэтому я не планирую это менять ради того, чтобы угодить кому-то. Мне хочется играть лучше, а что делать с результатами, пусть потом уже думают.

– На турнирах в Турции, в Анталии, была информация о травме спины, из-за которой пришлось пропустить турнир. Насколько серьезна была проблема? Все в порядке сейчас?

– Сейчас я чувствую себя хорошо. Я отдохнула и сейчас готова к грунтовому сезону.

– Начало этого года. Клуж – первый турнир WTA. А вы приезжаете – сразу полуфинал, сразу топ-100. Это та форма, которая была в начале года, которую мы еще видели в Австралии, да, после первого раунда, который там удивил. Это та самая форма или это в принципе такой комплекс формы, который с прошлого года, этого года и того, что все-таки для многих девушек в Туре вы все еще абсолютно неизвестная соперница? Как так получилось? Или вы надеялись, что на первом же турнире будет сразу полуфинал?

– Нет, я не думала. Я вообще думала, что когда я проигрывала 1:3, я уже просто начала с собой договариваться. У меня не было такого, что «о Боже, я же сейчас проиграю матч». Но как-то я вообще перестала думать о проходе дальше. Я просто сказала себе тогда, поскольку я могла не доехать до турнира из-за отключения света, у меня была ситуация, что я застряла тогда в лифте и я могла… Я просто настроила себя на то, чтобы наслаждаться игрой. Наверное, я из тех людей, у меня это так работает. То есть я стараюсь разыгрывать очко, у меня стиль тенниса отличается от большинства, но это же связано с тем, что у меня, наверное, немного отличается восприятие этого спорта. Поэтому я играю именно так. И я думаю, что вообще эта форма, она в целом наработана. То есть это какой-то уровень, который у меня был и в Южной Америке, и который я сейчас показываю, который я показала, когда вышла в финал в Анталии. И это, ну, сейчас считаю каким-то арсеналом, который у меня есть.

– По вашим ощущениям, вы уже готовы полноценно, так вот, к сезону в WTA-туре, без ITF-турниров. Уже вы переросли этот уровень на данный момент или нет?

– Я не считаю, что если говорить о самом уровне WTA-тура... Ну, у меня не так много опыта там против топ-20, топ-30, но если говорить об уровне 50–60, я не могу сказать, что он сильно отличается от 150. У девушек, возможно, больше стабильности, больше некой последовательности в работе, в процессе. Я это замечаю. Основной вызов для меня – это именно чувствовать эту свободу на корте, чувствовать игру, быть психологически, эмоционально присутствующей, когда раздражителей стало гораздо больше. Это не теннисный вызов. Я знаю, что я умею показать игру. И сейчас именно вопрос найти для себя какую-то стабильность. Стабильность также в моих собственных смыслах, которые я придаю тому, что я делаю. Несмотря на все эти факторы, которые просто наваливаются на тебя, которых очень много и которые контрастируют с тем, чем ты на самом деле живешь. И вот все это, что в тебе перемешивается, как-то расложить по полочкам, чтобы это не мешало, когда выходишь на корт. Возможно, это то, что немного не то, что влияет на мои результаты, потому что у меня, если посмотреть на старт сезона, он классный, но где-то в некоторых моментах ощущается некая нестабильность. Это не из-за уровня соперниц, хотя, ну, они играют хорошо, но они не играют настолько по-другому, как девушки во второй сотне.

– Если просто следить за вашими соцсетями, создается впечатление, что вы человек, который очень привязан к Украине, очень привязан к дому, к тренировкам дома и так далее. Все-таки вот этот next step WTA Tour, он подразумевает тот факт, что дома придется бывать очень редко. Насколько вы к этому готовы? И является ли это каким-то фактором того, что придется фактически жить в отелях там полгода, 8–9 месяцев?

– Так и в ITF-туре тоже приходится много ездить. Это, в принципе, уже какая-то часть жизни, которая является привычкой, я думаю, для всех теннисистов. Ну, я люблю быть дома. Это правда. Для меня это фактор. И также для меня очень большой фактор то, что люди, которые в моей жизни для меня близки, они в основном не выезжают. И это то, что на меня очень сильно влияет. Но так уже какое-то время, если брать отца, который моя главная поддержка, он не выезжает с 2024 года. И как раз вот с этим моментом я его не люблю, но я понимаю, что это фактор, который не изменится, как бы я ни хотела. И из-за этого у меня есть какое-то принятие. То есть концентрироваться нужно на вещах, которые можно изменить.

– Давайте теперь о том, что произошло в Анталии, потому что мы здесь общались с капитаном, и он нам примерно рассказывал. Хотелось бы услышать с вашей точки зрения. Анталия, вы играете турниры, и параллельно у вас происходит встреча там с Ильей Марченко, и вы узнаете, что вас пригласили в национальную сборную. Как это произошло? В какой момент это произошло? Какова была реакция? Потому что я много раз общался с нашими футболистами, которых по телефону впервые приглашали в сборную, и они там трубку не могли положить полчаса. Как это было у вас?

– Ну, для меня это было как сбывшаяся мечта. То есть я очень долго к этому шла, и для меня это, конечно, была такая огромная радость, но это было как: «вот оно, наконец-то». Поэтому для меня очень много значит вообще выступать за страну. Это, наверное, самый большой драйвер, который только может быть, который я себе могу представить. Ну, единственное, что для меня это не то, чтобы я этого ждала, но и прямо таким неожиданным тоже не было, потому что, ну, я именно на это вложила очень много лет работы. Именно на это достижение, потому что оно для меня стояло в приоритете над всеми.

– Волнение больше, чем перед дебютом на пятисотке, или пока нет волнения?

– Ну, перед дебютом на пятисотке я вообще не волновалась. То есть даже не знаю, как описать эмоции, которые конкретно здесь я переживала, но такого прямо волнения, что вот это же там пятисотка – нет, не было. Сборная – мне интересно, как на меня повлияет вообще этот опыт. Поэтому есть какое-то такое позитивное ожидание. Я даже не знаю, чего. Я не люблю ожидания. Я всегда говорю, что перед собой их точно не ставлю, но просто мне кажется, что это какое-то такое событие, которое все-таки как-то немного повлияет на восприятие спорта в целом. То есть это точно затронет какие-то эмоции. И вот мне очень интересно, что я буду чувствовать.

– Выступая на турнирах серии WTA 125, играя в Клуже, в Австралии и так далее, вы встречались с сильными соперницами, с крутыми соперницами при большом количестве болельщиков на трибунах, но этот матч станет первым в вашей карьере, где будет настоящий украинский фан-сектор. Билеты туда активно продаются, там будет очень много людей, и это будет фан-сектор украинских болельщиков. Есть какие-то приемы? В теннисе это не очень привычно. Как вы будете настраиваться на игру, когда будет свой фан-сектор? Будут ли готовы какие-то кричалки, какие-то вещи или нет?

– Я думаю, что на меня это может повлиять только положительно, потому что я люблю, когда классная атмосфера, я обожаю наших болельщиков. Мне просто кажется, что на меня это только может повлиять, что я буду больше радоваться тому, что происходит. Единственное, что я в таких ситуациях немного переживаю, так это то, что для меня важен каждый человек, который приходит посмотреть, поболеть. У меня вообще бывают такие мысли, а когда играешь перед своей публикой, что если я там кого-то не замечу, не подпишу, с кем-то не поговорю... И у меня это стандартно, наверное, вот перед публикой у меня единственное волнение. Тот факт, что там много людей, может быть шумно – это на меня не влияет. Я умею с этим работать, меня это не отвлекает. А когда это свои – это классно, это дает такой драйв. Вот после матча... Потому что для меня важно то, что и внимание к спорту, и дарить эмоции. И вот если я кому-то не смогу уделить достаточно внимания, то я, наверное, заранее хочу извиниться, потому что я бы очень хотела и я могу сразу сказать, что перед публикой я буду максимально открытой.

Даниил Агарков
