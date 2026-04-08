МАРЧЕНКО: «Очень порадовал состав сборной Польши, но мы на это и надеялись»

Капитан сборной Украины Илья Марченко прокомментировал предстоящее матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши:

– Матч, которого с нетерпением ждали все болельщики, в первую очередь – объявление состава соперниц. Давайте с этого начнём. Когда вы увидели, что не будет [Магдалены Френх], что не будет Иги [Свёнтек], изменилось ли как-то ваше впечатление об этом поединке, ваш подход? Какие были первые эмоции?

– Конечно, нас очень порадовал состав сборной Польши, но мы в какой-то мере на это надеялись, потому что и в прошлом году Свёнтек не играла именно в это время. То есть мы еще ждали, можно сказать, каких-то сюрпризов от сборной, но сама Свёнтек уже написала в своем Instagram, что не будет играть. Поэтому, когда она написала в Instagram, это уже официально. Да, это немного легче для нас, но у них очень сильная команда: и Линетт, и Хвалинская, и Кава, и они в хорошей форме. Мы играем у них дома, поэтому матч всегда будет непростым.

– Ну, с другой стороны, нам на матч с Польшей, похоже, удалось собрать чуть ли не идеальный состав. А как вы оцениваете то, что у нас есть на эту игру? То, что есть и Марта, то, что есть и Элина. Возможно, чего-то не хватает, возможно, кого-то не хватает, или все, кто нужен для этого матча, есть в составе?

– Я очень доволен нашим составом. Да, конечно, у нас две, можно сказать, элитные теннисистки в одиночном разряде и очень сильная пара. Поэтому я очень доволен нашим составом. И да, у нас достаточно сильный женский теннис, поэтому у меня есть из кого выбирать. То есть мне приходится следить за всеми девушками. И я общался со многими. Я доволен этим составом на грунте. Я считаю, что это, возможно, не самый лучший, но один из лучших составов. И в целом у нас сейчас одна из лучших сборных мира.

– С Элиной общались и задавали ей вопросы, и она очень избегала ответа на этот вопрос, но все-таки ответила, что, ну, как ни крути, после прошлых результатов – Элина сейчас стабильно в топ-10, Марта поднимается – смотришь на составы других команд и понимаешь, что, учитывая баланс, учитывая пару, сборная Украины даже по котировкам букмекеров является одним из фаворитов. А есть ли вот это ощущение у девушек, у вас? Ну что, как ни крути, если в прошлом году к Украине относились как к сильной команде, а потом был полуфинал и сейчас состав становится еще сильнее, уже больше девушек в топ-100, вариантов еще больше, кого выбирать. Нет ли вот этого лишнего давления, что Украина – это фаворит вообще всего сезона, а не только матча против сборной Польши?

– Ну, я лично об этом не думал, не знаю, как девушки, но это сборная, может случиться что угодно, поэтому нужно выкладываться в каждом матче, в каждой встрече. Поэтому в целом, возможно, да, мы фавориты, и против Польши без Свёнтек мы тоже фавориты, но это сборная. Здесь нужно сосредоточиться и работать, отдавать все силы, а потом уже смотреть на результат, чтобы как раз не было этого давления – фаворит ты или не фаворит. Но ты должна отработать, должна сделать свою работу, и там уже будет видно, каким будет результат, потому что это теннис, это сборная, это непревзойденная игра, поэтому может случиться что угодно.

– Давайте коротко о дебютантке. Конец прошлого года – прекрасная серия 125-к в Южной Америке и так далее. Начало этого года. Вот буквально на днях Александра уже на «пятисотнике» дебютировала в Чарльстоне с боями, но не очень удачно. Александра Олейникова дебютирует в сборной. Как пришла эта идея пригласить на этот раз Александру? Можно ли ожидать ее матчи? Планируется ли это? Что можете сказать вот об этих последних, наверное, полгода от Александры, которая с двух ног ворвалась в топ-100 и в сборную, и куда только угодно, особенно в соцсети и в сердца украинцев.

– Ну, она провела очень хороший сезон в прошлом году. Да, она начинала даже с 35-ки и 125-ки, выиграла много, очень много матчей, турниров. Поэтому, как я говорил, я слежу за всеми девушками, то есть я следил за ее турнирами и, я думаю, что это не какое-то неожиданное решение. Тем более она очень хорошо играет на грунте. Мы были параллельно в Анталии на турнире. Это была последняя неделя перед заявкой. Мы разговаривали с моим ассистентом, я также общался с Сергеем Стаховским, и мы решили, что это будет оптимальный вариант на сегодня.

– Хотелось бы увидеть ее в бою. Будем ждать заявки, будем ждать, как все пойдет. Вот вы только что сказали, общались с ассистентом и консультировались с Сергеем и так далее. Просто люди, которые смотрят теннис обычно, они прекрасно понимают, у кого-то из теннисисток есть личный тренер, знают, что такое капитан сборной, знают, как работает футбольная сборная, баскетбольная сборная. А как функционирует теннисная сборная – люди понятия не имеют. То есть кто, кроме тех пяти игроков и капитана, кто есть в этой сборной? Как это работает? Вот Александра отыграла в Чарльстоне, она прилетает. Ну то есть кто за это платит? Есть ли спонсоры? Сколько людей в штабе? Можете коротко рассказать, как вообще функционирует национальная сборная Украины?

– Ну, есть организация – фонд Элины Свитолиной, который сейчас занимается всеми организационными вопросами, касающимися сборной. Я капитан, у меня есть помощники, я подбираю физиотерапевта, подбираю массажиста. Да, я отвечаю именно за спортивную часть, а фонд уже занимается организационными вопросами, такими как отели, авиабилеты и все остальное – питание и все, что касается сборной. А вообще – это индивидуальный вид спорта. У них есть свои планы, свои турниры, какие-то проблемы, у каждой из них есть какие-то цели. То есть Кубок Билли Джин Кинг, например, это неделя, это последняя неделя, когда можно заработать очки на квалификацию Ролан Гаррос. То есть это для кого-то может быть важная неделя. Поэтому непосредственно перед встречей, в зависимости, конечно, от того, кто в какой форме, как я наблюдаю, как кто играет, на каком покрытии, кто лучше, а также, возможно, и атмосфера в команде – это не последнее, что нужно учитывать, как будет лучше, какой состав подобрать. И там я уже начинаю общаться с девушками: кто готов поехать, у кого есть какие-то проблемы, индивидуальные цели и так далее. То есть я приглашаю, а там уже зависит от игроков, захотят ли они поехать, смогут ли они поехать и представлять свою страну. Как видите, сейчас у нас очень сильный состав. Патриотизм девушек и жажда победы, жажда именно сыграть этот финал в Шэньчжэне уже второй год подряд. То есть мы стараемся и надеемся на лучшие результаты. Поэтому и состав такой. Мы настроены очень серьезно, и цели у нас очень высокие. Так все и получается.

– Вопрос по паре. В этом году парный матч будет третьим. И это немного меняет в целом концепцию того, что было в прошлом году. Насколько это меняет или не меняет вообще подход к формированию того, какие пары, какие люди, кто с кем будет играть, или в принципе разница невелика по сравнению с тем, что было в прошлом году?

– Что касается подготовки, то разница небольшая, потому что в принципе и в финале в Шэньчжэне пара играла третьей, но там было только три матча в каждой встрече, поэтому в плане подготовки ничего не меняется, но уже на месте мы будем смотреть. У нас есть не один вариант пары, поэтому на месте мы будем смотреть, кто именно сыграет этот матч.

– Третий сезон вы возглавляете женскую сборную. И если кратко оглянуться на тот период, который уже прошел, и на то, что сейчас запланировано, чем вы наиболее довольны из того, что удалось сделать, а чем недовольны, что не удалось реализовать, что хотелось бы, чтобы еще было того, чего пока нет у сборной Украины?

– Ну, я думаю, что да, начало у меня было очень успешным. До Шэньчжэня мы не проигрывали встречи – историческое достижение, что мы сыграли в полуфинале. Конечно, сейчас уже мы можем сказать, что немного нам не хватило, чтобы выйти в финал, а там уже, возможно, и надеяться на победу. Но, конечно, мы довольны прошлым сезоном, тем, что нам удалось впервые в истории сыграть в полуфинале. И мы были в шаге от того, чтобы сыграть в финале. У нас в последние годы очень сильный состав. Начало, возможно, у меня было таким тяжелым. Мы едва выиграли матч с Австрией, но потом Марта и Элина были на каждой встрече. И, конечно, это очень большой бонус, потому что они игроки элиты, мировой элиты женского тенниса. То есть мне не на что жаловаться. У нас было это, пока я был капитаном, результат был достаточно положительным.

– В начале сезона Илья Марченко выиграл в Анталии на М25 у турка по фамилии Туфекчи 6:0 7:5. А когда следующий такой матч: ждать или не ждать?

– Я не знаю, скорее всего, не ждать, но да, я уже не тренируюсь, я уже не играю профессионально, но я был на том турнире с Катариной Завацкой. И когда есть возможность сыграть, я очень-очень люблю эту игру. Я очень люблю теннис. И если бы не проблемы со здоровьем, я, возможно, еще играл бы, но это такой безжалостный спорт. И, к сожалению, колени мне уже не позволяют играть на высшем уровне. Но когда есть возможность, я очень рад снова попробовать себя в этой непревзойденной удивительной игре.