Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Панна Удварди. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
WTA
08 апреля 2026, 03:25
Поединок 1/16 финала состоится 8 апреля не ранее 16:00 по Киеву

WTA. Ангелина Калинина

8 апреля свою встречу в рамках первого круга теннисного турнира проведут Ангелина Калинина (WTA 120) и Панна Удварди (WTA 71).

Поединок начнется не ранее 16:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

В этом сезоне украинская спортсменка решила пройтись по турнира WTA 125, два из них она выиграла, еще дважды уступила в финале. Несмотря на удачные выступления, в рейтинге теннисистка поднялась только на семь позиций с начала года.

В Линце Калинина начала с квалификации, где сначала одолела немку Анну-Лену Фридзам – 6:4, 6:4, а в финале уступила белоруской «нейтралке» Александре Соснович – 3:6, 2:6. Несмотря на поражение, украинка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Таким шансом надо пользоваться, тем более, что соперница попалась в первом круге не самая грозная. В случае успеха, Ангелина сыграет с Донной Векич.

Панна Удварди

Венгерская теннисистка уже давно в Туре, хотя значимых достижений у нее не было. Удварди в этом сезоне провела 16 матчей, выиграв половину из них. На своем последнем турнире WTA 250 в Боготе спортсменка была близка к самому большому успеху в карьере, но в финале уступила Марие Боузковой – 7:6, 2:6, 2:6.

С начала года венгерка поднялась на 20 позиций в рейтинге, сейчас она на самом высоком месте в карьере. Теннисистка должна быть на эмоциональном подъеме, но это был один турнир, до которого она не впечатляла результатами.

Личные встречи

В очных противостояниях украинка ведет со счетом 2:0, последний раз соперницы пересекались месяц назад, на турнире в Анталии, тогда Калинина выиграла 7:6, 7:5.

Прогноз

Хоть Калинина и лаки-лузер на этом турнире, а также находится ниже в рейтинге, в этой паре украинка явный фаворит. У Ангелины есть психологическое преимущество, учитывая историю очных противостояний.

Может получится увлекательная битва, я думаю, что здесь выглядит перспективно ставка на тотал больше 19,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
08.04.2026 -
16:00
Панна Удварди
Тотал больше 19.5 1.70
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем