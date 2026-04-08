Ангелина Калинина – Панна Удварди. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Поединок 1/16 финала состоится 8 апреля не ранее 16:00 по Киеву
8 апреля свою встречу в рамках первого круга теннисного турнира проведут Ангелина Калинина (WTA 120) и Панна Удварди (WTA 71).
Ангелина Калинина
В этом сезоне украинская спортсменка решила пройтись по турнира WTA 125, два из них она выиграла, еще дважды уступила в финале. Несмотря на удачные выступления, в рейтинге теннисистка поднялась только на семь позиций с начала года.
В Линце Калинина начала с квалификации, где сначала одолела немку Анну-Лену Фридзам – 6:4, 6:4, а в финале уступила белоруской «нейтралке» Александре Соснович – 3:6, 2:6. Несмотря на поражение, украинка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Таким шансом надо пользоваться, тем более, что соперница попалась в первом круге не самая грозная. В случае успеха, Ангелина сыграет с Донной Векич.
Панна Удварди
Венгерская теннисистка уже давно в Туре, хотя значимых достижений у нее не было. Удварди в этом сезоне провела 16 матчей, выиграв половину из них. На своем последнем турнире WTA 250 в Боготе спортсменка была близка к самому большому успеху в карьере, но в финале уступила Марие Боузковой – 7:6, 2:6, 2:6.
С начала года венгерка поднялась на 20 позиций в рейтинге, сейчас она на самом высоком месте в карьере. Теннисистка должна быть на эмоциональном подъеме, но это был один турнир, до которого она не впечатляла результатами.
Личные встречи
В очных противостояниях украинка ведет со счетом 2:0, последний раз соперницы пересекались месяц назад, на турнире в Анталии, тогда Калинина выиграла 7:6, 7:5.
Прогноз
Хоть Калинина и лаки-лузер на этом турнире, а также находится ниже в рейтинге, в этой паре украинка явный фаворит. У Ангелины есть психологическое преимущество, учитывая историю очных противостояний.
Может получится увлекательная битва, я думаю, что здесь выглядит перспективно ставка на тотал больше 19,5 геймов за 1,7.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
