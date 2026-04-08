Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем КБДК с Польшей

Украинки готовятся к противостоянию Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Гливице

Svitolina Foundation

Женская сборная Украины по теннису провела первую тренировку в Гливице перед матчем Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши.

Сине-желтые в составе Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила Киченок и Надежда Киченок потренировались на грунтовых кортах арены PreZero Arena Gliwice.

Капитаном команды является Илья Марченко. На тренировке также присутствовал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.

Матчевое противостояние Украины и Польши состоится 10–11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть КБДК, которая состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэне.

По теме:
ВИДЕО. Свитолина и Костюк присоединились к сборной и провели тренировку
ФОТО. Свитолина вместе со Стаховским открыли падел-клуб в Киеве
Свитолина призналась, чем ей нравится украинский футбол
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07 апреля 2026, 10:12 3
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя

Луиш Фигу имеет слабость

Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло
Теннис | 07 апреля 2026, 22:39 0
Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло
Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло

Алькарас выиграл у Баэса, Синнер разгромил Умбера

Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Футбол | 07.04.2026, 19:28
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Популярные новости
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 27
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
