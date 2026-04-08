ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем КБДК с Польшей
Украинки готовятся к противостоянию Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Гливице
Женская сборная Украины по теннису провела первую тренировку в Гливице перед матчем Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши.
Сине-желтые в составе Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила Киченок и Надежда Киченок потренировались на грунтовых кортах арены PreZero Arena Gliwice.
Капитаном команды является Илья Марченко. На тренировке также присутствовал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.
Матчевое противостояние Украины и Польши состоится 10–11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть КБДК, которая состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэне.
