Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк присоединились к сборной Украины в Гливице накануне поединка против команды Польши.

Элина и Марта провели тренировку на гкортах арены PreZero Arena Gliwice. Также в Гливице прибыл бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.

Помимо Свитолиной и Костюк, за украинок также выступят Александа Олейникова, Надежда Киченок и Людмила Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Матчевое противостояние сборных Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоится 10–11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть соревнований, которая пройдет в сентября в Шэньчжэне.

ВИДЕО. Свитолина и Костюк присоединились к сборной и провели тренировку