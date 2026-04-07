ВИДЕО. Свитолина и Костюк присоединились к сборной и провели тренировку
Элина и Марта прибыли в Гливице, где сыграют против Польши в Квалификации КБДК
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк присоединились к сборной Украины в Гливице накануне поединка против команды Польши.
Элина и Марта провели тренировку на гкортах арены PreZero Arena Gliwice. Также в Гливице прибыл бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.
Помимо Свитолиной и Костюк, за украинок также выступят Александа Олейникова, Надежда Киченок и Людмила Киченок. Капитан – Илья Марченко.
Матчевое противостояние сборных Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоится 10–11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть соревнований, которая пройдет в сентября в Шэньчжэне.
