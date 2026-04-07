ВИДЕО. Сборная Украины по теннису начала подготовку к матчу против Польши
10–11 апреля сине-желтые поборются с польской командой в Квалификации КБДК-2026
Женская сборная Украины по теннису начала подготоку к матчу против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.
7 апреля сине-желтые в еще неполном составе провели первую тренировку на грунтовых кортах в Гливице, где и пройдет противостояние (10–11 апреля).
Первое занятие под руководством капитана сборной Ильи Марченко провели Надежда Киченок и Александра Олейникова. Олейникова получила дебютный вызов в национальную команду.
В ближайшее время к сине-желтым присоединятся Элина Свитолина, Марта Костюк и Людмила Киченок.
ВИДЕО. Сборная Украины по теннису начала подготовку к матчу против Польши
