08 апреля 2026, 00:33 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:35
164
0

ВИДЕО. Украинский форвард решил все сам, забил гол и спас команду

Индонезийский клуб «Персис Соло» избежал поражения благодаря Роману Папариге

08 апреля 2026, 00:33 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:35
164
0
ВИДЕО. Украинский форвард решил все сам, забил гол и спас команду
ФК Персис Соло. Роман Папарига

4 апреля украинский нападающий Роман Папарига стал автором спасительного гола для клуба «Персис Соло» в выездном матче 26-го тура чемпионата Индонезии.

Роман технично обработал мяч и ворвался в штрафную площадь, не подпуская защитника. Украинец сумел в падении пробить мимо голкипера и принести ничью в матче с «ПСМ Макассар» – 1:1.

На счету Папариги после переезда в Индонезию уже восемь матчей и четыре забитых мяча.

В турнирной таблице команда украинца борется за выживание: «Персис Соло» идет 15-м, имея отрыв от зоны вылета всего в один балл.

Чемпионат Индонезии. 26-й тур, 4 апреля

«ПСМ Макассар» – «Персис Соло» – 1:1

Голы: Фернандес, 18 – Папарига, 65

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
