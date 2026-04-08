ВИДЕО. Украинский форвард решил все сам, забил гол и спас команду
Индонезийский клуб «Персис Соло» избежал поражения благодаря Роману Папариге
4 апреля украинский нападающий Роман Папарига стал автором спасительного гола для клуба «Персис Соло» в выездном матче 26-го тура чемпионата Индонезии.
Роман технично обработал мяч и ворвался в штрафную площадь, не подпуская защитника. Украинец сумел в падении пробить мимо голкипера и принести ничью в матче с «ПСМ Макассар» – 1:1.
На счету Папариги после переезда в Индонезию уже восемь матчей и четыре забитых мяча.
В турнирной таблице команда украинца борется за выживание: «Персис Соло» идет 15-м, имея отрыв от зоны вылета всего в один балл.
Чемпионат Индонезии. 26-й тур, 4 апреля
«ПСМ Макассар» – «Персис Соло» – 1:1
Голы: Фернандес, 18 – Папарига, 65
Видео голов и обзор матча:
