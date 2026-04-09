Ярмоленко двумя словами отреагировал на смерть Мирчи Луческу

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко лаконично отреагировал на смерть известного тренера Мирчи Луческу.

«Вечная память», – написал Андрей в Instagram.

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.