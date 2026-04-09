  4. Ярмоленко двумя словами отреагировал на смерть Мирчи Луческу
09 апреля 2026, 02:32
Ярмоленко двумя словами отреагировал на смерть Мирчи Луческу

Тренеру было 80 лет...

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко лаконично отреагировал на смерть известного тренера Мирчи Луческу.

«Вечная память», – написал Андрей в Instagram.

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.

