ВИДЕО. Как Мирча Луческу выиграл Кубок УЕФА 2008/09 с Шахтером

Румынский тренер Мирча Луческу, бывший наставник Шахтера и Динамо, ушел из жизни на 80-м году.

Луческу привел Шахтер к победе в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/09.

Путь украинской команды к трофею оказался сложным. В плей-офф донецкий клуб прошел Тоттенхэм, ЦСКА, Марсель, а в полуфинале выбил принципиального соперника – Динамо. В двухматчевом противостоянии с киевлянами решающим стал гол Илсиньо в конце второго матча, который принес Шахтеру победу по сумме двух встреч (1:1, 2:1).

Финал Кубка УЕФА состоялся 20 мая 2009 года в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Соперником Шахтера стал немецкий Вердер. Команда Луческу открыла счет благодаря голу Луиса Адриано, но еще до перерыва Налдо сравнял счет после штрафного удара.

Победный мяч в дополнительное время забил Жадсон (97-я минута). Шахтер победил Вердер (2:1 OT) и стал первым украинским клубом времен независимости, который завоевал еврокубковый трофей.

Для Мирчи Луческу этот триумф стал главным еврокубковым достижением в карьере.

Кубок УЕФА 2008/09

Финал. 20 мая 2009. Стамбул (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Вердер (Германия) – 2:1 OT

Голы: Луис Адриано, 25, Жадсон, 97 – Налдо, 35

