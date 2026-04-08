«Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу
Мирчу подвело сердце...
Во вторник, 7 апреля 2026 года, стало официально известно о смерти легендарного бывшего тренера донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу в возрасте 80 лет.
На эту трагическую для украинского и мирового футбола новость отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:
«Ой, мда уж, жаль Мирчу. Слишком много у него было этих случаев!!».
Жизненный путь и тренерская карьера, длившаяся более пяти десятилетий, сделали Луческу символом европейского футбола.
