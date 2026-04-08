Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу
Другие новости
08 апреля 2026, 04:15 | Обновлено 08 апреля 2026, 04:16
720
0

«Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу

Мирчу подвело сердце...

08 апреля 2026, 04:15 | Обновлено 08 апреля 2026, 04:16
720
0
«Слишком много». Милевский отреагировал на смерть Луческу

Во вторник, 7 апреля 2026 года, стало официально известно о смерти легендарного бывшего тренера донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу в возрасте 80 лет.

На эту трагическую для украинского и мирового футбола новость отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:

«Ой, мда уж, жаль Мирчу. Слишком много у него было этих случаев!!».

Жизненный путь и тренерская карьера, длившаяся более пяти десятилетий, сделали Луческу символом европейского футбола.

смерть Мирча Луческу Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем