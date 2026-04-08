Срна с грустью обратился к Луческу после смерти легендарного тренера

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

На смерть легендарного тренера отреагировала легенда донецкого клуба Дарио Срна. Известный хорват опубликовал пост на своей странице в Instagram:

«Дорогой Мистер, мы провели вместе двенадцать незабываемых лет в «Шахтере» — лет, наполненных победами, эмоциями и воспоминаниями. Мы завоевали более 20 трофеев, включая самый главный — Кубок УЕФА.

Вы были не только великим тренером, но и поистине особенным человеком. Вы так много дали — и мне, и команде. Мы всегда будем благодарны вам за это. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Примите мои глубочайшие соболезнования. Покойся с миром, Мистер 🙏», – написал Дарио.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.