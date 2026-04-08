Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Срна с грустью обратился к Луческу после смерти легендарного тренера
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 14:07 | Обновлено 08 апреля 2026, 14:21
Срна с грустью обратился к Луческу после смерти легендарного тренера

Дарио опубликовал stories в Instagram

08 апреля 2026, 14:07 | Обновлено 08 апреля 2026, 14:21
403
0
Срна с грустью обратился к Луческу после смерти легендарного тренера
ФК Шахтар

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

На смерть легендарного тренера отреагировала легенда донецкого клуба Дарио Срна. Известный хорват опубликовал пост на своей странице в Instagram:

«Дорогой Мистер, мы провели вместе двенадцать незабываемых лет в «Шахтере» — лет, наполненных победами, эмоциями и воспоминаниями. Мы завоевали более 20 трофеев, включая самый главный — Кубок УЕФА.

Вы были не только великим тренером, но и поистине особенным человеком. Вы так много дали — и мне, и команде. Мы всегда будем благодарны вам за это. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Примите мои глубочайшие соболезнования. Покойся с миром, Мистер 🙏», – написал Дарио.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

По теме:
смерть чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Дарио Срна
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем