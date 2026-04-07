ВИДЕО. Бразильский игрок затроллил вратаря и оказался вне состава

Опорный полузащитник «Крузейро» Уолес оказался в центре скандала и был отстранен от матчей первой команды. Один из самых опытных футболистов «лисов» в командной группе в соцсети поделился забавным видео на основе эпизодов матчей с участием голкипера «Крузейро», где последний изображен крокодилом в рамке.

Руководство клуба посчитало шутку Уолеса неуместной и отстранило от занятий с первой командой.

31-летний экс-игрок сборной Бразилии (5 матчей) сыграл только семь минут в текущем сезоне. Его коллектив идет предпоследним в чемпионате страны.