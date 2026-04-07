«Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус угрожал фулбеку «Мальорки» Пабло Маффео во время матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, во время поединка поединка 30-го тура Ла лиги, в котором «сливочные» потерпели поражение со счетом 2:1, 25-летний футболист подошел к испанцу после одного из единоборств и сказал «Я убью тебя».

Позже Маффео ответил «Винисиусу»: «Пляжный мяч, дайте ему пляжный мяч. Не будь занудой. Ты плакса».

Между игроками возникало несколько конфликтов ранее, тянется это еще с 2023 года.

