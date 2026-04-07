Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги
Испания
07 апреля 2026, 19:28
«Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги

Бразилец попал в очередной скандал

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус угрожал фулбеку «Мальорки» Пабло Маффео во время матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, во время поединка поединка 30-го тура Ла лиги, в котором «сливочные» потерпели поражение со счетом 2:1, 25-летний футболист подошел к испанцу после одного из единоборств и сказал «Я убью тебя».

Позже Маффео ответил «Винисиусу»: «Пляжный мяч, дайте ему пляжный мяч. Не будь занудой. Ты плакса».

Между игроками возникало несколько конфликтов ранее, тянется это еще с 2023 года.

Ранее Лунин узнал свою оценку за матч с «Мальоркою».

Даниил Кирияка Источник: Marca
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якiй же цей Вiннi расист.. 
Ответить
+1
Згоден з Маффео!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем