Названа судейская бригада, которая рассудит поединок Шахтер – АЗ

В УЕФА назвали бригаду, которая рассудит первый четвертьфинальный поединок Лиги конференций между донецким «Шахтером» и АЗ Алкмаар.

Встретятся команд на стадионе «Висла» в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным судьей матча будет Николас Уолш из Шотландии. Ассистентами выступят его соотечественники: Фрэнсис Коннор, Дэниэл Макфарлейн. Место четвертого арбитра займет Дональд Робертсон.

С VAR будут работать Стюарт Эттуэлл (Англия) и его помощник Кевин Клэнси (Шотландия).

