Названа судейская бригада, которая рассудит поединок Шахтер – АЗ
Встреча пройдет 9 апреля в Кракове
В УЕФА назвали бригаду, которая рассудит первый четвертьфинальный поединок Лиги конференций между донецким «Шахтером» и АЗ Алкмаар.
Встретятся команд на стадионе «Висла» в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Главным судьей матча будет Николас Уолш из Шотландии. Ассистентами выступят его соотечественники: Фрэнсис Коннор, Дэниэл Макфарлейн. Место четвертого арбитра займет Дональд Робертсон.
С VAR будут работать Стюарт Эттуэлл (Англия) и его помощник Кевин Клэнси (Шотландия).
Ранее Дарио Срна дал комментарий перед матчем «Шахтера» и АЗ.
