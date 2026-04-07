Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа судейская бригада, которая рассудит поединок Шахтер – АЗ
Лига конференций
07 апреля 2026, 18:17
233
0

Встреча пройдет 9 апреля в Кракове

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В УЕФА назвали бригаду, которая рассудит первый четвертьфинальный поединок Лиги конференций между донецким «Шахтером» и АЗ Алкмаар.

Встретятся команд на стадионе «Висла» в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным судьей матча будет Николас Уолш из Шотландии. Ассистентами выступят его соотечественники: Фрэнсис Коннор, Дэниэл Макфарлейн. Место четвертого арбитра займет Дональд Робертсон.

С VAR будут работать Стюарт Эттуэлл (Англия) и его помощник Кевин Клэнси (Шотландия).

Ранее Дарио Срна дал комментарий перед матчем «Шахтера» и АЗ.

По теме:
Украинский тренер трудоустроился за рубежом
Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»
Пришло время реванша. История противостояний Шахтера с АЗ Алкмар
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер судейские назначения
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07 апреля 2026, 08:02 10
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

Вратарь сборной Украины выбрал соперников на чемпионате Европы
Футбол | 07 апреля 2026, 16:20 0
Вратарь сборной Украины выбрал соперников на чемпионате Европы
Вратарь сборной Украины выбрал соперников на чемпионате Европы

Голкипер «Карпат» Назар Домчак назвал команды, с которыми хотел бы сыграть на Евро-2026 (U-19)

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 21:12
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07.04.2026, 09:43
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
Футбол | 07.04.2026, 11:00
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 3
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем