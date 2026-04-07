Сачко проиграл в первом круге ATP челенджера в Монце
Украинец уступил Артуру Фери в трех сетах
Украинский теннисит Виталий Сачко (АТР 180) завершил выступления на грунтовом турнире АТР челенджер в Монце, Италия.
В стартовом поединке украинец в трех сетах потерпел поражение от британца Артура Фери (АТР 166) за 2 часа и 18 минут – 6:4, 3:6, 3:6.
В активе Виталия – пять подач на вылет и 20 виннеров, в пасиве – 42 невынужденные ошибки.
Это была первая очная встреча игроков.
В прошлом году украинец доходил до финала на этом турнире. Сачко уступил в решающем поединке Рафаэлю Коллиньону.
АТР челенджер Монца. Грунт, 1/16 финала
Артур Фери – Виталий Сачко – 4:6, 6:3, 6:3
