  Сачко проиграл в первом круге ATP челенджера в Монце
07 апреля 2026, 17:10 | Обновлено 07 апреля 2026, 17:14
Сачко проиграл в первом круге ATP челенджера в Монце

Украинец уступил Артуру Фери в трех сетах

07 апреля 2026, 17:10 | Обновлено 07 апреля 2026, 17:14
73
0
Сачко проиграл в первом круге ATP челенджера в Монце
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисит Виталий Сачко (АТР 180) завершил выступления на грунтовом турнире АТР челенджер в Монце, Италия.

В стартовом поединке украинец в трех сетах потерпел поражение от британца Артура Фери (АТР 166) за 2 часа и 18 минут – 6:4, 3:6, 3:6.

В активе Виталия – пять подач на вылет и 20 виннеров, в пасиве – 42 невынужденные ошибки.

Это была первая очная встреча игроков.

В прошлом году украинец доходил до финала на этом турнире. Сачко уступил в решающем поединке Рафаэлю Коллиньону.

АТР челенджер Монца. Грунт, 1/16 финала

Артур Фери Виталий Сачко – 4:6, 6:3, 6:3

