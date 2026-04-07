Англия07 апреля 2026, 16:32
115
0
Только 14 побед. Апрель – самый сложный месяц для Артеты во главе Арсенала
Вспомним, какой процент побед имеют «канониры» в каждом календарном месяце под руководством испанца
Апрель является самым сложным месяцем для лондонского Арсенала под руководством Микеля Артеты.
Об этом свидетельствует самый маленький процент побед «канониров»: всего 41% (14 в 34 матчах).
Уже в 2026 году Арсенал в апреле успел вылететь из Кубка Англии, проиграв Саутгемптону.
Улучшить статистику лондонцы попытаются уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга.
Процент побед Арсенала под руководством Микеля Артеты во всех турнирах по каждому календарному месяцу
- сентябрь – 78% (21 победа в 27 матчах)
- октябрь – 70% (26 побед в 37 матчах)
- май – 67% (16 побед в 24 матчах)
- март – 66% (21 победа в 32 матчах)
- июль – 63% (5 побед в 8 матчах)
- август – 62% (13 побед в 21 матче)
- ноябрь – 61% (19 побед в 31 матче)
- февраль – 58% (21 победа в 36 матчах)
- декабрь – 58% (25 побед в 43 матчах)
- январь – 52% (23 победы в 44 матчах)
- июнь – 50% (2 победы в 4 матчах)
- апрель – 41% (14 побед в 34 матчах)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
06.04.2026, 05:02
06.04.2026, 10:44 18
06.04.2026, 07:51 9
06.04.2026, 09:15 16
06.04.2026, 10:07 53
05.04.2026, 21:32 22
06.04.2026, 10:08