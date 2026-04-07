Только 14 побед. Апрель – самый сложный месяц для Артеты во главе Арсенала

Апрель является самым сложным месяцем для лондонского Арсенала под руководством Микеля Артеты.

Об этом свидетельствует самый маленький процент побед «канониров»: всего 41% (14 в 34 матчах).

Уже в 2026 году Арсенал в апреле успел вылететь из Кубка Англии, проиграв Саутгемптону.

Улучшить статистику лондонцы попытаются уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга.

Процент побед Арсенала под руководством Микеля Артеты во всех турнирах по каждому календарному месяцу