  4. Только 14 побед. Апрель – самый сложный месяц для Артеты во главе Арсенала
07 апреля 2026, 16:32
Только 14 побед. Апрель – самый сложный месяц для Артеты во главе Арсенала

Вспомним, какой процент побед имеют «канониры» в каждом календарном месяце под руководством испанца

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Апрель является самым сложным месяцем для лондонского Арсенала под руководством Микеля Артеты.

Об этом свидетельствует самый маленький процент побед «канониров»: всего 41% (14 в 34 матчах).

Уже в 2026 году Арсенал в апреле успел вылететь из Кубка Англии, проиграв Саутгемптону.

Улучшить статистику лондонцы попытаются уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга.

Процент побед Арсенала под руководством Микеля Артеты во всех турнирах по каждому календарному месяцу

  • сентябрь – 78% (21 победа в 27 матчах)
  • октябрь – 70% (26 побед в 37 матчах)
  • май – 67% (16 побед в 24 матчах)
  • март – 66% (21 победа в 32 матчах)
  • июль – 63% (5 побед в 8 матчах)
  • август – 62% (13 побед в 21 матче)
  • ноябрь – 61% (19 побед в 31 матче)
  • февраль – 58% (21 победа в 36 матчах)
  • декабрь – 58% (25 побед в 43 матчах)
  • январь – 52% (23 победы в 44 матчах)
  • июнь – 50% (2 победы в 4 матчах)
  • апрель – 41% (14 побед в 34 матчах)
