Даяна Ястремская – Энн Ли. Стартовая победа в Линце. Видеообзор матча

7 апреля украинская тенниистка Даяна Ястремская переиграла Энн Ли в матче первого раунда турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Украинка одержала непростую победу в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа и 9 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей оппоненткой Даяны будет представительница Румынии Елена-Габриэла Русе.

🏆 WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Энн Ли (США) [7] – 7:5, 4:6, 6:3

Видеообзор матча