  4. Димитров вылетел из Монте-Карло и впервые с 2012 года покинет топ-100
07 апреля 2026, 14:26 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 93) потерпел поражение на старте турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Димитров проиграл аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (ATP 30) в трех сетах за 1 час и 57 минут – 4:6, 6:2, 3:6.

В активе Григора – пять подач на вылет и 26 виннеров, в пасиве – 35 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Димитров впервые с 2012 года покинет топ-100. Болгарин опустился на 135-ю строчку в лайв-рейтинге ATP.

В следующем круге Этчеверри сыграет с победителем матча Теренс Атман – Итан Куинн.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала

Томас Мартин Этчеверри Григор Димитров – 6:4, 2:6, 6:3

«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
