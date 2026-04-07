Димитров вылетел из Монте-Карло и впервые с 2012 года покинет топ-100

Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 93) потерпел поражение на старте турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Димитров проиграл аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (ATP 30) в трех сетах за 1 час и 57 минут – 4:6, 6:2, 3:6.

В активе Григора – пять подач на вылет и 26 виннеров, в пасиве – 35 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Димитров впервые с 2012 года покинет топ-100. Болгарин опустился на 135-ю строчку в лайв-рейтинге ATP.

В следующем круге Этчеверри сыграет с победителем матча Теренс Атман – Итан Куинн.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала

Томас Мартин Этчеверри – Григор Димитров – 6:4, 2:6, 6:3