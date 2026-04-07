Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины может покинуть Жирону. На это появилась причина
Испания
07 апреля 2026, 21:04
2276
1

Звезда сборной Украины может покинуть Жирону. На это появилась причина

Цыганков может уйти из клуба

07 апреля 2026, 21:04 |
2276
1 Comments
Звезда сборной Украины может покинуть Жирону. На это появилась причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанские СМИ допускают летний трансфер вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

Журналист Хонай Амаро считает, что украинец может покинуть клуб уже после завершения сезона.

«Важно, чтобы Виктор Цыганков показал себя с лучшей стороны в последних турах. Учитывая, что это лето в «Монтилеве» будет посвящено перестройке, продажа игрока выглядит вполне вероятной, чтобы усилить другие позиции», – отметил Амаро.

В этом сезоне Цыганков провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2027 года.

По теме:
Виктор Цыганков Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Зірка? 🤣 одні зірки у збірної України, а як діло доходить до матчів, то 20 років вийти на ЧС не можемо 🤦🏻‍♂️
Ответить
+2
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем