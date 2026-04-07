Звезда сборной Украины может покинуть Жирону. На это появилась причина
Цыганков может уйти из клуба
Испанские СМИ допускают летний трансфер вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.
Журналист Хонай Амаро считает, что украинец может покинуть клуб уже после завершения сезона.
«Важно, чтобы Виктор Цыганков показал себя с лучшей стороны в последних турах. Учитывая, что это лето в «Монтилеве» будет посвящено перестройке, продажа игрока выглядит вполне вероятной, чтобы усилить другие позиции», – отметил Амаро.
В этом сезоне Цыганков провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
