Ванат и Цыганков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Мичел?
В услугах 50-летнего специалиста из «Жироны» заинтересован нидерландский «Аякс»
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел может покинуть каталонский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, в услугах 50-летнего специалиста заинтересован нидерландский «Аякс», который в марте возглавил испанский тренер Оскар Гарсия.
Другим кандидатом на должность главного тренера амстердамского клуба считается Иньиго Перес, который работает во главе испанского «Райо Вальекано».
«Жирона» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 баллов. «Райо Вальекано» разместился на 13-й позиции, имея в своем активе 35 пунктов.
В составе каталонского клуба выступают сразу три футболиста сборной Украины – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.
#Michel and Inigo #Perez are among the candidates for #Ajax’s coach role for the next season, #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
