  4. Ванат и Цыганков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Мичел?
07 апреля 2026, 10:22
Ванат и Цыганков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Мичел?

В услугах 50-летнего специалиста из «Жироны» заинтересован нидерландский «Аякс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел 

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел может покинуть каталонский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, в услугах 50-летнего специалиста заинтересован нидерландский «Аякс», который в марте возглавил испанский тренер Оскар Гарсия.

Другим кандидатом на должность главного тренера амстердамского клуба считается Иньиго Перес, который работает во главе испанского «Райо Вальекано».

«Жирона» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 баллов. «Райо Вальекано» разместился на 13-й позиции, имея в своем активе 35 пунктов.

В составе каталонского клуба выступают сразу три футболиста сборной Украины – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Николай Тытюк Источник: Николо Скира
Мабуть недарма з Жироною новий контракт не підписує. Хоча там і Жирона особливо не наполягає
