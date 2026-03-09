ОФИЦИАЛЬНО. Новости для Зинченко. Аякс назначил нового главного тренера
Амстердамский клуб возглавил Оскар Гарсия, который ранее работал с молодежной командой
Нидерландский «Аякс» официально сообщил о назначении нового главного тренера первой команды – им стал Оскар Гарсия, который ранее работал с молодежкой амстердамского клуба.
Фред Грим, который временно исполнял обязанности наставника, вернулся к работе в академию «Аякса». Главная задача Гарсии – квалификация в Лигу чемпионов по итогам сезона 2025/26.
«Мы с Фредом сегодня разговаривали о том, что лучше для клуба. Вместе мы согласились, что что-то нужно менять. Он пришел в сложный период и сделал все, что мог.
Мы благодарны Фреди Гриму за это. Оскар будет руководить командой до завершения сезона. Ближайшие месяцы очень важны для клуба. У нас еще восемь матчей, и мы должны вместе получить от них максимум», – сообщил спортивный директор Йорди Кройф.
В составе «Аякса» выступает защитник сборной Украины Александр Зинченко, который из-за травмы не сможет выйти на поле в нынешней кампании.
Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, однако амстердамский клуб намерен продлить сотрудничество с игроком.
