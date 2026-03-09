Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новости для Зинченко. Аякс назначил нового главного тренера
Нидерланды
09 марта 2026, 11:27 |
994
1

ОФИЦИАЛЬНО. Новости для Зинченко. Аякс назначил нового главного тренера

Амстердамский клуб возглавил Оскар Гарсия, который ранее работал с молодежной командой

09 марта 2026, 11:27 |
994
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Новости для Зинченко. Аякс назначил нового главного тренера
ФК Аякс. Оскар Гарсия

Нидерландский «Аякс» официально сообщил о назначении нового главного тренера первой команды – им стал Оскар Гарсия, который ранее работал с молодежкой амстердамского клуба.

Фред Грим, который временно исполнял обязанности наставника, вернулся к работе в академию «Аякса». Главная задача Гарсии – квалификация в Лигу чемпионов по итогам сезона 2025/26.

«Мы с Фредом сегодня разговаривали о том, что лучше для клуба. Вместе мы согласились, что что-то нужно менять. Он пришел в сложный период и сделал все, что мог.

Мы благодарны Фреди Гриму за это. Оскар будет руководить командой до завершения сезона. Ближайшие месяцы очень важны для клуба. У нас еще восемь матчей, и мы должны вместе получить от них максимум», – сообщил спортивный директор Йорди Кройф.

В составе «Аякса» выступает защитник сборной Украины Александр Зинченко, который из-за травмы не сможет выйти на поле в нынешней кампании.

Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, однако амстердамский клуб намерен продлить сотрудничество с игроком.

По теме:
«Все только начинается»: Михайличенко – о матче с Динамо и целях в УПЛ
Благотворительный шоу-матч по CS2 между звездами футбола и военными
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Фреди Грим Оскар Гарсия Йорди Кройф Александр Зинченко
Николай Тытюк Источник: ФК Аякс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Зінченку вже байдуже, кого призначили головним тренером “Аяксу”. Влітку він у будь-якому разі стане вільним агентом — “Аякс” не планує продовжувати з ним контракт. Думаю, це вже зрозуміло і самому Зінченку, і його агентам.
Впевнений, що інформація про те, що амстердамський клуб має намір продовжити співпрацю з гравцем - лютий фейк, достатньо глянути хто автор цієї дичини - Олійченко.
Ответить
+1
