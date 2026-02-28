Аякс определил будущее Зинченко после ужасной травмы

Будущее Александра Зинченко в «Аяксе» остается открытым, однако в клубе успешно настроены на продолжение сотрудничества.

Как отмечают нидерландские СМИ, с первых дней Зинченко стал лидером раздевалки, что является весомым фактором в желании амстердамцев продолжить сотрудничество. Руководство клуба понимает, что фулбек вряд ли станет приоритетным вариантом для более топовых клубов и вскоре инициирует переговоры с украинцем. Ожидается, что Зинченко будет вынужден пойти на финансовые уступки в зарплате.

29-летний футболист получил тяжелую травму колена и пропустит несколько месяцев.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев.