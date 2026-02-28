Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
Аякс определил будущее Зинченко после ужасной травмы

Амстердамцы не против, чтобы украинец остался в клубе

Аякс определил будущее Зинченко после ужасной травмы
Александр Зинченко

Будущее Александра Зинченко в «Аяксе» остается открытым, однако в клубе успешно настроены на продолжение сотрудничества.

Как отмечают нидерландские СМИ, с первых дней Зинченко стал лидером раздевалки, что является весомым фактором в желании амстердамцев продолжить сотрудничество. Руководство клуба понимает, что фулбек вряд ли станет приоритетным вариантом для более топовых клубов и вскоре инициирует переговоры с украинцем. Ожидается, что Зинченко будет вынужден пойти на финансовые уступки в зарплате.

29-летний футболист получил тяжелую травму колена и пропустит несколько месяцев.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев.

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты сразу с тремя игроками
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Миколенко – лидер сезона среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
Andromed
Цікаво яким взагалі чином він міг стати лідером роздягальні без жодного проведеного матчу 
