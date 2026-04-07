Свитолина призналась, чем ей нравится украинский футбол

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от посещенного матча 22-го тура УПЛ между ковалевским «Колосом» и харьковским «Металлистом 1925» (0:0).

– Элина, все чаще мы видим вас на футбольных матчах. Недавно вы были на матче сборной Украины, теперь на игре «Металлиста 1925». Вас уже можно назвать футбольной фанаткой?

– Я всегда стараюсь как-то ближе познакомиться с украинским спортом и поддержать его. Я очень рада быть здесь, чтобы поддержать «Металлист 1925» на этот раз. Для меня очень важно поддерживать украинский спорт, чтобы спортсмены мотивировались и продолжали хорошо играть.

– Вы скорее спокойная болельщица или энергичная?

– Я понимаю, насколько это сложно, когда ты постоянно тренируешься, постоянно ставишь перед собой задачи. Это команда, поэтому у них есть большая задача, которую они хотят выполнить. Поэтому это здорово, что есть такая возможность это сделать. А на матчах я очень нервничаю.

– Чем в целом вам нравится футбол?

– Это командная игра, у нас в теннисе в основном – это индивидуальные турниры. И мне нравится, как они строят тактику, как они пытаются ее воплотить, за этим очень интересно наблюдать. Не только когда играет сборная, но и когда команды играют в Украине – это очень интересно.

– Для вас Харьков по-своему родной город, и это уже повод болеть за «Металлист 1925»?

– Я много времени провела в Харькове. Для меня это город, который дал толчок моей профессиональной карьере, поэтому Харьков для меня – это родной город.