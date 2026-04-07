Клуб украинца получит нового титульного спонсора после ухода букмекера

07 апреля 2026, 11:55
Эвертон ведет переговоры с CMC Markets

Getty Images/Global Images Ukraine.Виталий Миколенко

Клубы английской Премьер-лиги активно ищут замену прибыльным спонсорам из сферы азартных игр перед запретом рекламы на футболках с сезона 2026/27.

Одним из возможных бенефициаров называют CMC Markets, которая ведет переговоры с «Эвертоном» Виталия Миколенко и «Фулхэмом» о контрактах на сумму до 50 млн фунтов за три года.

CMC делает ставку на рост узнаваемости и продвижение своего будущего приложения, объединяющего инвестиции и финансовые сервисы. Партнерство с клубами АПЛ может дать доступ к широкой аудитории и новым пользователям.

