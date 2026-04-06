Клубы АПЛ могут потерять миллионы из-за запрета азартной рекламы
Середняки лиги рискуют остаться без титульных спонсоров
Клубы АПЛ могут столкнуться с потерями до 80 млн фунтов из-за запрета на рекламу азартных игр на футболках, который вступит в силу со следующего сезона. Уже сейчас часть команд не имеет титульных спонсоров, а некоторые рискуют начать сезон с пустыми футболками.
Основной удар приходится на клубы вне «большой шестерки». Ранее букмекерские компании платили завышенные суммы ради глобальной аудитории, но после запрета клубы вынуждены искать новых партнеров, которые предлагают значительно меньше.
Некоторые команды уже идут на компромиссы, перенося логотипы текущих спонсоров на футболки по сниженной цене. В то же время топ-клубы сохраняют стабильные многомиллионные контракты с крупными брендами, что усиливает финансовый разрыв в лиге.
При этом часть клубов использует лазейки, размещая рекламу букмекерских компаний на рукавах формы. Ожидается, что сами операторы переориентируются на низшие лиги, где подобных ограничений пока нет.
