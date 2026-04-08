Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 15:30
Известный защитник назвал неожиданного фаворита следующего сезона в УПЛ

Сергей Дирявка считает, что такой командой может стать черновицкая «Буковина»

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка спрогнозировал фаворитов следующего сезона в УПЛ, в числе которых назвал и потенциального новичка элитного дивизиона черновицкую «Буковину».

– Я уверен, что ЛНЗ и «Полесье» пришли не на один день, они и в будущем будут конкурентами «Динамо» и «Шахтера», – сказал Дирявка. – Верю, что в эту компанию добавится и «Металлист 1925». Так что перспективы нашего чемпионата должны быть неплохими. Пусть пока уровень матчей не очень высокий, но УПЛ интересно смотреть, поскольку сложно заранее предугадать победителя.

Забегая наперед, можно сказать и о «Буковине», которая выйдет в УПЛ из Первой лиги. Команда Сергея Шищенко будет бороться. Это будет серьезный конкурент, в том числе и лидеров отечественного футбола.

Сергей Дирявка Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир Динамо Киев Металлист 1925 Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко
Сергей Демьянчук Sport.ua
