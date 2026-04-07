  4. В Динамо отреагировали на скандал в матче с Карпатами и отмененный гол
Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 09:47
Матвей Пономаренко уверен, что его результативный удар в ворота Домчака был забит по правилам

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями после игры с львовскими «Карпатами», в котором «бело-синие» уступили со счетом 0:1, и момент с его отмененным голом:

– Что комментировать – чистый гол. Все знакомые, кто смотрел матч по телевизору, написали мне, что гол был чистым. Если такие голы не засчитывать... Я уверен, в Англии в такой ситуации даже VAR бы не смотрели.

Вратарь «Карпат» и врачи сначала кричали, что ему нужна замена, а затем он встал и продолжил игру. Считаю, я забил мяч по правилам, если такие голы не будут засчитывать, не знаю, как дальше продолжать...

Я видел, что вратарь не зафиксировал мяч, отпустил его от себя и я первым его коснулся – пошел на мяч, выбил его. Конечно, был контакт, я не говорю, что его не было, это ведь игровой эпизод, но он не зафиксировал мяч.

Я знаю правила, когда вратарь фиксирует мяч, а когда нет. На VAR в динамике видно, что это гол, все говорят, что он забит по правилам, а потом просто делают стоп-кадр, когда вратарь не коснулся мяча, а держал руки над мячом, не зафиксировав его, и на основе этого отменяют гол – я этого не понимаю.

– Считаете ли вы свою красную карточку заслуженной?

– Ничего не могу сказать. Если рефери дал, значит, заслуженно. Я не хотел отмахиваться или что-то типа того. Вставал, вижу на меня сверху налетает человек, у меня не было ни одного умысла специально его задеть.

Продолжал лежать, смотрю – уже вся команда на меня летит. С моей стороны не было агрессии, повторюсь, хотел встать и быстро ввести мяч в игру, а уже началось волнение. Хорошо, красная – так красная.

– В последнее время в вашей жизни много эмоциональных событий: вызов в сборную, дебютный гол, теперь отмененный мяч и удаление. Как успокоить себя в такой момент?

– Нужно отвлечься от всего, не читать никакие новости, просто думать о следующей игре. Такова судьба футболиста – когда ты на слуху о тебе напишут. Буду стараться на каждую игру выходить с желанием и помогать команде, – подытожил Пономаренко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Динамо Киев Карпаты - Динамо Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
