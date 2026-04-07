Сафонов или Шевалье? Энрике выбрал основного голкипера ПСЖ до конца сезона

В среду, 8 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Ливерпуль». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

После игры с «Тулузой» (3:1), в котором российский голкипер Матвей Сафонов допустил грубую ошибку, среди фанатов и журналистов возник вопрос о том, кто будет защищать ворота ПСЖ в ближайших играх.

По информации Le Parisien и Footmercato, главный тренер Луис Энрике продолжает доверять россиянину, который останется в стартовом составе до завершения сезона:

«Сафонов будет основным вратарем в матче против «Ливерпуля», а также в остальных матчах ПСЖ в нынешнем сезоне. Если, конечно, не произойдет резкого снижения его уровня игры.

Сильные выступления вратаря в двух матчах 1/16 финала Лиги чемпионов против «Челси» принесли ему репутацию, которая вряд ли исчезнет в ближайшее время», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей (семь «сухих» игр). В активе его конкурента Люки Шевалье – 26 поединков, 28 пропущенных и десять игр «на ноль».