  4. Сафонов или Шевалье? Энрике выбрал основного голкипера ПСЖ до конца сезона
07 апреля 2026, 08:37 |
Сафонов или Шевалье? Энрике выбрал основного голкипера ПСЖ до конца сезона

Ворота парижской команды продолжит защищать российский голкипер

07 апреля 2026, 08:37 |
1090
2 Comments
Сафонов или Шевалье? Энрике выбрал основного голкипера ПСЖ до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В среду, 8 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Ливерпуль». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

После игры с «Тулузой» (3:1), в котором российский голкипер Матвей Сафонов допустил грубую ошибку, среди фанатов и журналистов возник вопрос о том, кто будет защищать ворота ПСЖ в ближайших играх.

По информации Le Parisien и Footmercato, главный тренер Луис Энрике продолжает доверять россиянину, который останется в стартовом составе до завершения сезона:

«Сафонов будет основным вратарем в матче против «Ливерпуля», а также в остальных матчах ПСЖ в нынешнем сезоне. Если, конечно, не произойдет резкого снижения его уровня игры.

Сильные выступления вратаря в двух матчах 1/16 финала Лиги чемпионов против «Челси» принесли ему репутацию, которая вряд ли исчезнет в ближайшее время», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей (семь «сухих» игр). В активе его конкурента Люки Шевалье – 26 поединков, 28 пропущенных и десять игр «на ноль».

Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
АРТЕТА: «Букайо Сака не сыграет против Спортинга в ЛЧ из-за травмы»
Микель АРТЕТА: «Никакой паники в Арсенале»
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Шевалье много ошибался. Потом пару матчей уверенно провел Сафонов, но с Тулузой Сафонов полностью провалился.
ситуация, когда оба не тянут.
А скільки навколо Шевальє було шумихи. Виганяли Доннаруму, співставляючи йому Шевальє,як чуть не найкращого кіпера світу. Так от, Доннарумма - основний був у Мілані,основний у ПСЖ, зараз основний у МС і основний у збірній Італії. А Шевальє-дніще! Про сафонова , взагалі, мовчу ,-це шматок лайна , як і всі орки.
