Вратарь сборной Украины выбрал соперников на чемпионате Европы

Юношеская сборная Украины (U-19) в отличие от главной команды страны попала на большой форум. Подопечные Дмитрия Михайленко выиграли свою группу элит-раунда и теперь выступят в финальной части Евро-2026 (U-19).

Одним из творцов такого результата стал вратарь «Карпат» Назар Домчак, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua назвал соперников, которых хотел бы видеть на групповой стадии турнира.

– По большому счету, мне не важно, против кого играть, – сказал Домчак. – Хотя, естественно, на этой стадии турнира собраны сильнейшие сборные. И если обязательно нужно сделать выбор, то в числе желанных оппонентов назову Уэльс, Данию и Италию.

Что касается целей на этот турнир, то перед собой нужно ставить только самые высокие задачи, иначе можно и не ехать на чемпионат Европы (улыбается). А как все сложится, пока мне сказать сложно.

Отметим, что жеребьевка финальной стадии Евро-2026 (U-19), который пройдет в Уэльсе, состоится 16 апреля. Сами же соревнования запланированы на период с 28 июня по 11 июля.