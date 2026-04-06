СРНА: «Играть на два фронта в такой короткий период невозможно без ротации»

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал победу над львовским клубом Рух в матче 22-го тура УПЛ (3:0):

– Шахтер одержал качественную победу. Есть и результат, и игра. Насколько вы довольны тем, что происходило на поле?

– Да, после матчей сборных у нас всегда есть определенные проблемы. Но сейчас мы довольны. Сделали большую ротацию, потому что думаем и о чемпионате, и о Лиге конференций. Посмотрим, насколько этот план сработает, потому что уже начинается наша поездка в Краков. Потом в пятницу вечером будем в Киеве, затем Черкассы, потом Алкмар. Но ничего, что есть, то есть. Будем бороться.

– Если говорить о еврокубках, то сейчас у Шахтера будет очень тяжелый отрезок. Второй матч с Лехом был холодным душем для команды. Как вы считаете, что тогда произошло?

– Мы проанализировали ту игру. Думаю, что мы просто были расслаблены, думали, что уже прошли дальше. Все уже были мыслями в следующем раунде. Плюс после этого у нас не было игры, и команда вышла расслабленной. Но мы поговорили между собой, сделали выводы, провели анализ и понимаем, что с таким настроем, как был против Леха, мы никого не можем обыграть. Сейчас уже была совсем другая картинка с первых минут, поэтому надеемся, что такого больше не будет.

– Если говорить об АЗ, вы уже изучали этого соперника. Какие сильные стороны можете отметить и чего ожидаете от этого противостояния?

– Я немного смотрел эту команду, смотрел и тренера. Сейчас будем делать на них полный акцент. АЗ – сильная и очень хорошая команда. Конечно, поездки туда и обратно все равно забирают у нас силы, и мы не будем свежими. Но это не оправдание. Мы играем за Украину, за наши очки, за еврокубки, поэтому будем делать все, чтобы пройти дальше.

– Мы понимаем, что после сборных многие футболисты приехали не в лучшем психологическом состоянии. Насколько эта победа может помочь команде перед еврокубками?

– Думаю, готовность команды была видна. Вы увидели, что мы поменяли 5–6 человек. Думаю, что и в следующей игре тоже будет ротация. По-другому мы просто не выдержим. Играть на два фронта в такой короткий период невозможно без ротации.

– Хотелось бы спросить о Мирче Луческу. Сейчас он находится в больнице. Что вам известно о его состоянии?

– Я разговаривал с ним пару дней назад, он чувствовал себя хорошо. Но теперь я получил плохие новости о том, что он находится в коме. Сейчас буду звонить ему и его семье. Дай Бог, чтобы он вышел из этого состояния и выздоровел. Он сильный человек, у него сильное сердце, поэтому я уверен, что он выйдет из этой ситуации.