Футболисты украинского клуба планировали бойкотировать матч против ЛНЗ

В воскресенье, 5 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ. Подопечные Виталия Пономарева разгромили соперника со счетом 3:0.

По информации ТаТоТаке, некоторые футболисты криворожского клуба планировали бойкотировать этот поединок из-за финансовых проблем и задолженностей по зарплате:

«Игроки «Кривбасса» последний раз видели деньги в любом виде еще в 2025 году. В конце марта люди получили зарплату за декабрь. В преддверии матча с ЛНЗ между футболистами начались разговоры о забастовке.

Была группа игроков, не желавшая выходить на этот поединок», – сообщил источник.

Сообщается, что после разговора с главным тренером Патриком ван Леувеном, команда отказалась от идеи бойкота, а позже футболисты получили зарплату за январь 2026 года.

После 22-х сыгранных туров криворожский клуб набрал 34 балла и разместился на шестой позиции. В ближайшем матче, который состоится 12 апреля, «Кривбасс» сыграет на выезде против «Кудровки».