  4. Футболисты украинского клуба планировали бойкотировать матч против ЛНЗ
07 апреля 2026, 08:08
2408
Футболисты украинского клуба планировали бойкотировать матч против ЛНЗ

Криворожский «Кривбасс» находится в непростом финансовом положении и имеет долги перед игроками

07 апреля 2026, 08:08 |
2408
6 Comments
Футболисты украинского клуба планировали бойкотировать матч против ЛНЗ
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 5 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ. Подопечные Виталия Пономарева разгромили соперника со счетом 3:0.

По информации ТаТоТаке, некоторые футболисты криворожского клуба планировали бойкотировать этот поединок из-за финансовых проблем и задолженностей по зарплате:

«Игроки «Кривбасса» последний раз видели деньги в любом виде еще в 2025 году. В конце марта люди получили зарплату за декабрь. В преддверии матча с ЛНЗ между футболистами начались разговоры о забастовке.

Была группа игроков, не желавшая выходить на этот поединок», – сообщил источник.

Сообщается, что после разговора с главным тренером Патриком ван Леувеном, команда отказалась от идеи бойкота, а позже футболисты получили зарплату за январь 2026 года.

После 22-х сыгранных туров криворожский клуб набрал 34 балла и разместился на шестой позиции. В ближайшем матче, который состоится 12 апреля, «Кривбасс» сыграет на выезде против «Кудровки».

Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ ТаТоТаке Патрик ван Леувен финансы долги
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06 апреля 2026, 09:12 15
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера

Отмечается, что у Луческу наступила смерть мозга

Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
Футбол | 06 апреля 2026, 23:59 4
Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»

Форвард Эпицентра рассказал, чего хотел бы достичь в футбольной карьере

Для сборной Украины нашли тренера, который выведет команду из кризиса
Футбол | 07.04.2026, 07:02
Для сборной Украины нашли тренера, который выведет команду из кризиса
Для сборной Украины нашли тренера, который выведет команду из кризиса
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06.04.2026, 09:30
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06.04.2026, 09:28
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Куди ж пішли гроші від продажу чотирьох кращих футболістів - юзику на яйця?
Давно вже треба було залишити 30 фінансово міцних клубів, поділити їх на три ліги і грати у кожній по 4 кола
Популярные новости
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 17
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
05.04.2026, 09:42 2
Бокс
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
05.04.2026, 11:52 6
Футбол
