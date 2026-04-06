Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Сборная УКРАИНЫ
06 апреля 2026, 21:55 | Обновлено 06 апреля 2026, 22:19
2521
6

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть команду — летом у него заканчивается контракт.

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что кандидатура бывшего тренера «Карпат» Владислава Лупашко обсуждается в контексте возможного назначения на должность главного тренера сборной Украины.

Отмечается, что представители Украинской ассоциации футбола рассматривают Лупашко как один из вариантов, и он может оказаться в так называемом расширенном списке кандидатов.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Владислав Лупашко Украинская ассоциация футбола назначение тренера Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
новина заключається в тому , що потрібно тримати імя Лупашко на слуху . Лупашко відноситься до ПАС , і Михайло любить хвалити  ПАС . 
Ответить
+1
Хто за Лупашко?
Ответить
0
Сегодня 6 апреля уже давно не первое, они там что вообще еб___лись в уаф
Ответить
0
Вони зовсім з глузду зʼїхали?(
Ответить
0
Та краще вже Максимова тоді, раз немає бабок на пристойного.
Ответить
0
Шукають свого шоб не зламав схему
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем