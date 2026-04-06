В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть команду — летом у него заканчивается контракт.

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что кандидатура бывшего тренера «Карпат» Владислава Лупашко обсуждается в контексте возможного назначения на должность главного тренера сборной Украины.

Отмечается, что представители Украинской ассоциации футбола рассматривают Лупашко как один из вариантов, и он может оказаться в так называемом расширенном списке кандидатов.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».