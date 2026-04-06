Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Цыганков станет 9-м украинцем, сыгравшим 100+ матчей в топ-5 лигах
Испания
06 апреля 2026, 21:09 |
129
0

Цыганков станет 9-м украинцем, сыгравшим 100+ матчей в топ-5 лигах

Произойдет это в 30-м туре испанской Ла Лиги, в котором Жирона будет принимать Вильярреал

06 апреля 2026, 21:09 |
129
0
Цыганков станет 9-м украинцем, сыгравшим 100+ матчей в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков сыграет свой 100-й поединок в топ-5 лигах.

Произойдет это в 30-м туре испанской Ла Лиги, в котором каталонцы будут принимать на своем поле Вильярреал.

Цыганков выйдет на матч в стартовом составе.

Полузащитник Жироны станет девятым украинцем, который достигнет отметки в 100+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Жирона – Вильярреал)

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 201 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 66 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 136 – Виталий Миколенко (136 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
  • 100 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 22 – ПСЖ)
  • 100 – Виктор Цыганков (100 – Жирона)

В стартовом составе Жироны выйдет также нападающий Владислав Ванат, для которого этот матч станет 27-м в Ла Лиге. Благодаря этому, форвард выйдет на единоличное пятое место среди украинцев по количеству сыгранных поединков в чемпионате Испании.

Матчи украинцев в Ла Лиге (с учетом матча Жирона – Вильярреал)

  • 100 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 44 – Андрей Лунин (39 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 27 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 11 – Василий Рац (Эспаньол)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)
По теме:
66 минут Малиновского. Ювентус одолел Дженоа и оторвался от Ромы в Серии A
Ванат и Цыганков. Жирона и Вильярреал назвали составы на матч в Ла Лиге
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Виктор Цыганков Жирона - Вильярреал Жирона Вильярреал Андрей Шевченко Руслан Малиновский Андрей Воронин Александр Зинченко Виктор Скрипник Виталий Миколенко Александр Заваров Илья Забарный Владислав Ванат
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06 апреля 2026, 09:30 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»

Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру

Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Футбол | 06 апреля 2026, 14:27 9
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко

Киевское «Динамо» потерпело сенсационное поражение на выезде в матче с «Карпатами»

Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Футбол | 06.04.2026, 10:44
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Футбол | 06.04.2026, 19:57
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 54
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 14
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 7
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем