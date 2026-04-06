Цыганков станет 9-м украинцем, сыгравшим 100+ матчей в топ-5 лигах
Произойдет это в 30-м туре испанской Ла Лиги, в котором Жирона будет принимать Вильярреал
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков сыграет свой 100-й поединок в топ-5 лигах.
Произойдет это в 30-м туре испанской Ла Лиги, в котором каталонцы будут принимать на своем поле Вильярреал.
Цыганков выйдет на матч в стартовом составе.
Полузащитник Жироны станет девятым украинцем, который достигнет отметки в 100+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Жирона – Вильярреал)
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 201 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 66 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 136 – Виталий Миколенко (136 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
- 100 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 22 – ПСЖ)
- 100 – Виктор Цыганков (100 – Жирона)
В стартовом составе Жироны выйдет также нападающий Владислав Ванат, для которого этот матч станет 27-м в Ла Лиге. Благодаря этому, форвард выйдет на единоличное пятое место среди украинцев по количеству сыгранных поединков в чемпионате Испании.
Матчи украинцев в Ла Лиге (с учетом матча Жирона – Вильярреал)
- 100 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 44 – Андрей Лунин (39 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 27 – Владислав Ванат (Жирона)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 11 – Василий Рац (Эспаньол)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
