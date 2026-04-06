Цыганков станет 9-м украинцем, сыгравшим 100+ матчей в топ-5 лигах

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков сыграет свой 100-й поединок в топ-5 лигах.

Произойдет это в 30-м туре испанской Ла Лиги, в котором каталонцы будут принимать на своем поле Вильярреал.

Цыганков выйдет на матч в стартовом составе.

Полузащитник Жироны станет девятым украинцем, который достигнет отметки в 100+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Жирона – Вильярреал)

274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)

201 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 66 – Дженоа, 20 – Марсель)

182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)

150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)

138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)

136 – Виталий Миколенко (136 – Эвертон)

118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)

100 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 22 – ПСЖ)

100 – Виктор Цыганков (100 – Жирона)

В стартовом составе Жироны выйдет также нападающий Владислав Ванат, для которого этот матч станет 27-м в Ла Лиге. Благодаря этому, форвард выйдет на единоличное пятое место среди украинцев по количеству сыгранных поединков в чемпионате Испании.

