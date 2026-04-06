Ванат и Цыганков. Жирона и Вильярреал назвали составы на матч в Ла Лиге
Владислав и Виктор выйдут с первых минут на поединок 30-го тура чемпионата Испании
Украинские футболисты Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) выйдут в стартовом составе Жироны на матч 30-го тура Ла Лиги 2025/26 против Вильярреала.
Еще один представитель Украины в системе каталонской команды Владислав Крапивцов (голкипер) остался в резерве. Ворота подопечных Мичела будет защащить основной кипер Пауло Гассанига.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча Жироны и Вильярреала состоится 6 апреля на стадионе Монтиливи в Катлонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В таблице чемпионата Испании Жирона с 34 очками занимает 14-е место. У Вильярреала 58 баллов и третья позиция.
Стартовые составы на матч Жирона – Вильярреал
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Воронин рассказал о Реброве
Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati