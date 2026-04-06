  4. Ванат и Цыганков. Жирона и Вильярреал назвали составы на матч в Ла Лиге
06 апреля 2026, 20:52 | Обновлено 06 апреля 2026, 21:05
Ванат и Цыганков. Жирона и Вильярреал назвали составы на матч в Ла Лиге

Владислав и Виктор выйдут с первых минут на поединок 30-го тура чемпионата Испании

ФК Жирона

Украинские футболисты Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) выйдут в стартовом составе Жироны на матч 30-го тура Ла Лиги 2025/26 против Вильярреала.

Еще один представитель Украины в системе каталонской команды Владислав Крапивцов (голкипер) остался в резерве. Ворота подопечных Мичела будет защащить основной кипер Пауло Гассанига.

Встреча Жироны и Вильярреала состоится 6 апреля на стадионе Монтиливи в Катлонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В таблице чемпионата Испании Жирона с 34 очками занимает 14-е место. У Вильярреала 58 баллов и третья позиция.

Стартовые составы на матч Жирона – Вильярреал

Даниил Агарков
