Ванат и Цыганков. Жирона и Вильярреал назвали составы на матч в Ла Лиге

Украинские футболисты Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) выйдут в стартовом составе Жироны на матч 30-го тура Ла Лиги 2025/26 против Вильярреала.

Еще один представитель Украины в системе каталонской команды Владислав Крапивцов (голкипер) остался в резерве. Ворота подопечных Мичела будет защащить основной кипер Пауло Гассанига.

Встреча Жироны и Вильярреала состоится 6 апреля на стадионе Монтиливи в Катлонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В таблице чемпионата Испании Жирона с 34 очками занимает 14-е место. У Вильярреала 58 баллов и третья позиция.

Стартовые составы на матч Жирона – Вильярреал