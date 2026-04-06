Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 апреля 2026, 20:57 |
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины

Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует уходить в отставку, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, тренер четко для себя определил – доработать до конца контракта, который истекает 31 июля 2026 года. Тренер выведет сборную на следующий товарищеский матч, где соперником может стать команда Дании.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
ФОТО. Жена Забарного показала их роскошное свидание в Париже
САРАПИЙ: Как мне говорит отец: «Клуб важнее сборной»
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 06 апреля 2026, 16:10 18
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!

Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06.04.2026, 09:30
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
РОТАНЬ: Расконцентрация не позволила нам выигрывать после первого тайма 3:0
Футбол | 06.04.2026, 20:12
РОТАНЬ: Расконцентрация не позволила нам выигрывать после первого тайма 3:0
РОТАНЬ: Расконцентрация не позволила нам выигрывать после первого тайма 3:0
А потом настроен на новый контракт,а потом настроен кучу миллионов заработать. Вот на что угодно настроен,кроме тренерства
Популярные новости
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 360
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 12
Футбол
