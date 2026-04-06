Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует уходить в отставку, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, тренер четко для себя определил – доработать до конца контракта, который истекает 31 июля 2026 года. Тренер выведет сборную на следующий товарищеский матч, где соперником может стать команда Дании.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».