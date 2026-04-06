Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует уходить в отставку, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, тренер четко для себя определил – доработать до конца контракта, который истекает 31 июля 2026 года. Тренер выведет сборную на следующий товарищеский матч, где соперником может стать команда Дании.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati
