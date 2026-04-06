Педри обошел Ривалдо по количеству матчей за Барселону

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри обошел легендарного бразильского плеймейкера Ривалдо по количеству матчей за каталонский клуб.

У обладателя Золотого мяча 1999 года 235 игр за «сине-гранатовых», начиная с сезона 97/98 по 01/02. За это время он так же отличился 130 голами и 49 ассистами.



В 23-летнего испанца уже 236 матчей в карьере за «Барсу», в которых он имеет 28+31 по системе гол+пас. Он 65-й по количеству матчей в истории каталонцев – следующий по списку Бернд Шустер с 241 матчем в активе.



Из действующих игроков «Барселоны» больше только у Фрэнки де Йонга – 290 игр. Лидером списка является Лионель Месси, который сыграл 778 матчей за «блаугранас» во всех турнирах.