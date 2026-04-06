  4. Педри обошел Ривалдо по количеству матчей за Барселону
06 апреля 2026, 23:16 | Обновлено 06 апреля 2026, 23:18
Педри обошел Ривалдо по количеству матчей за Барселону

Полузащитник каталонцев сыграл уже 236 матчей за клуб, что на один больше за легенду клуба

06 апреля 2026, 23:16 | Обновлено 06 апреля 2026, 23:18
128
0
Педри обошел Ривалдо по количеству матчей за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри обошел легендарного бразильского плеймейкера Ривалдо по количеству матчей за каталонский клуб.

У обладателя Золотого мяча 1999 года 235 игр за «сине-гранатовых», начиная с сезона 97/98 по 01/02. За это время он так же отличился 130 голами и 49 ассистами.

В 23-летнего испанца уже 236 матчей в карьере за «Барсу», в которых он имеет 28+31 по системе гол+пас. Он 65-й по количеству матчей в истории каталонцев – следующий по списку Бернд Шустер с 241 матчем в активе.

Из действующих игроков «Барселоны» больше только у Фрэнки де Йонга – 290 игр. Лидером списка является Лионель Месси, который сыграл 778 матчей за «блаугранас» во всех турнирах.

Владислав Гол
Владислав Гол Sport.ua
