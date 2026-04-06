Уникальное совпадение. Флик повторил достижение Луиса Энрике

Барселона под руководством Ханси Флика забила 300-й гол во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 30 тура испанской Ла Лиги против Атлетико, в котором каталонцы победили со счетом 2:1.

Для достижения отметки в 300 голов немецкому тренеру понадобилось 107 матчей.

Интересным фактом является то, что одно время блаугранас под руководством Луиса Энрике также забили свой 300-й гол в 107-й игре!

Другой известный тренер Барселоны Пеп Гвардиола достиг этой отметки забитых мячей в 123-м матче во главе клуба.