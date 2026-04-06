Уникальное совпадение. Флик повторил достижение Луиса Энрике
Обеим тренерам для достижения Барселоной отметки в 300 голов понадобилось по 107 матчей
Барселона под руководством Ханси Флика забила 300-й гол во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 30 тура испанской Ла Лиги против Атлетико, в котором каталонцы победили со счетом 2:1.
Для достижения отметки в 300 голов немецкому тренеру понадобилось 107 матчей.
Интересным фактом является то, что одно время блаугранас под руководством Луиса Энрике также забили свой 300-й гол в 107-й игре!
Другой известный тренер Барселоны Пеп Гвардиола достиг этой отметки забитых мячей в 123-м матче во главе клуба.
