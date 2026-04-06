Уникальное совпадение. Флик повторил достижение Луиса Энрике

Обеим тренерам для достижения Барселоной отметки в 300 голов понадобилось по 107 матчей

06 апреля 2026, 11:03 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Барселона под руководством Ханси Флика забила 300-й гол во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 30 тура испанской Ла Лиги против Атлетико, в котором каталонцы победили со счетом 2:1.

Для достижения отметки в 300 голов немецкому тренеру понадобилось 107 матчей.

Интересным фактом является то, что одно время блаугранас под руководством Луиса Энрике также забили свой 300-й гол в 107-й игре!

Другой известный тренер Барселоны Пеп Гвардиола достиг этой отметки забитых мячей в 123-м матче во главе клуба.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Атлетико Мадрид статистика Ханс-Дитер Флик Луис Энрике Пеп Гвардиола
