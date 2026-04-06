Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Попов стал рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в Серии В
Италия
06 апреля 2026, 20:21 |
475
0

Попов стал рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в Серии В

Произошло это в поединке между Сампдорией и Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

19-летний атакующий игрок Эмполи Богдан Попов сыграл свой 19-й матч в Серии В.

Произошло это в матче 33-го тура, в котором Эмполи на выезде уступил Сампдории со счетом 0:1.

Украинец вышел на замену во втором тайме.

19 матчей Попова стали новым рекордом среди украинских футболистов в Серии В.

Предыдущее достижение принадлежало Василию Прими в составе Фрозиноне (18 матчей).

Матчи украинцев в Серии B

  • 19 – Богдан Попов (Эмполи)
  • 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)

В этих 19 матчах Попов отметился 5 забитыми мячами.

Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем