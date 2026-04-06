Попов стал рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в Серии В
Произошло это в поединке между Сампдорией и Эмполи
19-летний атакующий игрок Эмполи Богдан Попов сыграл свой 19-й матч в Серии В.
Произошло это в матче 33-го тура, в котором Эмполи на выезде уступил Сампдории со счетом 0:1.
Украинец вышел на замену во втором тайме.
19 матчей Попова стали новым рекордом среди украинских футболистов в Серии В.
Предыдущее достижение принадлежало Василию Прими в составе Фрозиноне (18 матчей).
Матчи украинцев в Серии B
- 19 – Богдан Попов (Эмполи)
- 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)
В этих 19 матчах Попов отметился 5 забитыми мячами.
