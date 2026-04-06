Попов стал рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в Серии В

19-летний атакующий игрок Эмполи Богдан Попов сыграл свой 19-й матч в Серии В.

Произошло это в матче 33-го тура, в котором Эмполи на выезде уступил Сампдории со счетом 0:1.

Украинец вышел на замену во втором тайме.

19 матчей Попова стали новым рекордом среди украинских футболистов в Серии В.

Предыдущее достижение принадлежало Василию Прими в составе Фрозиноне (18 матчей).

Матчи украинцев в Серии B

19 – Богдан Попов (Эмполи)

18 – Василий Прийма (Фрозиноне)

11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)

В этих 19 матчах Попов отметился 5 забитыми мячами.