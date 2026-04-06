Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.04

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 6 до 12 апреля.

М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 14 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Карим Абдо (Египет) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 3:6, 4:6

Финн Райли (Великобритания) – Василий Макаренко (Украина) – 4:6, 2:6

Лукас Густин (Румыния) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 3:6, 2:6

Второй круг

Михаэль Глеклер (Австрия, 6) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:1, 6:2

Василий Макаренко (Украина) – Александр Чистяков – 6:1, 6:3

Гавад Эль Феки (Египет) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 6:4, 4:0 RET

Третий круг

Михаэль Глеклер (Австрия, 6) – Василий Макаренко (Украина) – 07.04

Одиночный разряд

Первый круг

Вадим Урсу (Украина) – ТВА

Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Иван Грецкий и Григорий Шебекин – Михал Крайчи (Словакия) и Владимир Ужиловский (Украина) – 07.04, не ранее 14:00

Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Даниэл де Йонге (Нидерланды) и Янник Опиц (Германия, 4) – 07.04, не ранее 12:30

Кристиан Дйонов (Германия) и Аарон Функ (Германия) – Юрий Джавакян (Украина) и Крис ван Вик (ЮАР) – 07.04, не ранее 14:00

М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Овчаренко (Украина) – Максимилиан Нойхрист (Австрия) – 07.04, 10:30

Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Петр Нестеров (Болгария) и Александр Овчаренко (Украина, 1) – Лиам Бранже (Франция) и Лео Дефляндр (Франция) – ТВА

Сезар Бушелагем (Франция) и Филип Планиншек (Словения) – Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

М25 Мааншань (Китай – хард, зал), 2026 Maanshan Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Лю Цзячен (Китай, уайлд-кард) – Артем Подорожный (Украина) – 1:6, 0:6

Второй круг

Григорий Ломакин (Казаххстан, 3) – Артем Подорожный (Украина) – 3:6, 6:1, 6:10

Третий круг

Артем Подорожный (Украина) – Ян Шен (Китай, 16) – 07.04, 05:00

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Владимир Якубенко (Украина, 2) – Алекс Цукерман (Великобритания) – 6:1, 6:2

Второй круг

Владимир Якубенко (Украина, 2) – Лефтери Апостолу (Венесуэла) – 6:3, 4:6, 10:8

Третий круг

Владимир Якубенко (Украина, 2) – Луи Дюссан (Франция, 11) – 07.04, 11:00

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг