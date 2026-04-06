Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.04
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 6 до 12 апреля.
М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 14 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Карим Абдо (Египет) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 3:6, 4:6
- Финн Райли (Великобритания) – Василий Макаренко (Украина) – 4:6, 2:6
- Лукас Густин (Румыния) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 3:6, 2:6
Второй круг
- Михаэль Глеклер (Австрия, 6) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:1, 6:2
- Василий Макаренко (Украина) – Александр Чистяков – 6:1, 6:3
- Гавад Эль Феки (Египет) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 6:4, 4:0 RET
Третий круг
- Михаэль Глеклер (Австрия, 6) – Василий Макаренко (Украина) – 07.04
Одиночный разряд
Первый круг
- Вадим Урсу (Украина) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Иван Грецкий и Григорий Шебекин – Михал Крайчи (Словакия) и Владимир Ужиловский (Украина) – 07.04, не ранее 14:00
- Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Даниэл де Йонге (Нидерланды) и Янник Опиц (Германия, 4) – 07.04, не ранее 12:30
- Кристиан Дйонов (Германия) и Аарон Функ (Германия) – Юрий Джавакян (Украина) и Крис ван Вик (ЮАР) – 07.04, не ранее 14:00
М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Александр Овчаренко (Украина) – Максимилиан Нойхрист (Австрия) – 07.04, 10:30
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Петр Нестеров (Болгария) и Александр Овчаренко (Украина, 1) – Лиам Бранже (Франция) и Лео Дефляндр (Франция) – ТВА
- Сезар Бушелагем (Франция) и Филип Планиншек (Словения) – Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
М25 Мааншань (Китай – хард, зал), 2026 Maanshan Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лю Цзячен (Китай, уайлд-кард) – Артем Подорожный (Украина) – 1:6, 0:6
Второй круг
- Григорий Ломакин (Казаххстан, 3) – Артем Подорожный (Украина) – 3:6, 6:1, 6:10
Третий круг
- Артем Подорожный (Украина) – Ян Шен (Китай, 16) – 07.04, 05:00
М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Владимир Якубенко (Украина, 2) – Алекс Цукерман (Великобритания) – 6:1, 6:2
Второй круг
- Владимир Якубенко (Украина, 2) – Лефтери Апостолу (Венесуэла) – 6:3, 4:6, 10:8
Третий круг
- Владимир Якубенко (Украина, 2) – Луи Дюссан (Франция, 11) – 07.04, 11:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Александр Брайнин (Украина) и Владимир Якубенко (Украина) – Эвангелос Киприотис (Греция) и Георгиос Нухакис (Греция) – ТВА
