Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04

Sport.ua пропонує розклад та результати матчів українських тенісисток на турнірах Світового туру ITF з 6 до 12 квітня

W75 Кальві (Франція – хард), Ladies Open De Calvi – Eaux De Zilia

Одиночний розряд

Перше коло

Дар'я Снігур (Україна, 1) – ТВА

W35 Санта Маргарита ді Пула (Італія – ґрунт)

Одиночний розряд

Перше коло

Катаріна Завадська (Україна, 1) – ТВА

– ТВА Ноемі Базілетті (Італія) – Анастасія Соболєва (Україна, 5) – 07.04

– 07.04 ТВА – Єлизавета Котляр (Україна) – ТВА

Парний розряд

Перше коло

Анастасія Соболєва (Україна) та Даніела Вісмане (Латвія) – Еліжа Інісан (Франція) та Катерина Цигоурова (Швейцарія) – ТВА

W35 Бока Ратон (Флорида, США – ґрунт), MNO Tennis W35 Hosted At The Polo Club Of Boca Raton

Одиночний розряд

Перше коло

Аніта Сагдієва (Україна, 4) – Бейлін Браун (США) – ТВА

W15 Шарм-еш-Шейх (Єгипет – хард), Egypt 13 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночний розряд, кваліфікація.

Перше коло

Каріна Кісс (Великобританія) – Дар'я Дятлова (Україна) – 4:6, 2:6

Друге коло

Ніна Созаонова (4) – Дар'я Дятлова (Україна) – 6:1, 6:1

Одиночний розряд

Перше коло

ТВА – Катерина Дятлова (Україна) – ТВА

– ТВА ТВА – Христина Почтовик (Україна) – ТВА

Парний розряд

Перше коло

Аглая Фьодорова та Анна Сєдишева – Катерина Дятлова (Україна) та Христина Почтовик (Україна) – 07.04, не раніше 13:30

W15 Монастир (Туніс – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночний розряд, кваліфікація.

Перше коло

Марія Берген (Україна) – Ритупарна Наяк (Індія, уайлд-кард) – 6:1, 1:0 RET

Друге коло

Медісон Фран (Австралія) – Марія Берген (Україна) – 07.04

Одиночний розряд

Перше коло

Дарія Єсипчук (Україна) – Матільда ​​Маріані (Італія, уайлд-кард) – ТВА

Парний розряд

Перше коло

Марія Берген (Україна) та Діана Михайло (Румунія) – Лінда Шевчикова (Чехія) та Ева-Марія Ворачек (Німеччина, 4) – ТВА

Маделлеф Хахеман (Нідерланди) та Дарія Єсипчук (Україна) – Кат Коппез (Бельгія) та Сара ван Ернст (Нідерланди, 2) – 07.04

W15 Боніта Спрінгс (Флорида, США – хард), The Colony's Women 15K At Bonita Springs

Одиночний розряд, кваліфікація.

Перше коло

Басант Каур (США) – Христина Возняк (США, 10) – ТВА

Поодинокий розряд

Перше коло