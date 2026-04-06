ITF06 апреля 2026, 20:17 | Обновлено 06 апреля 2026, 20:52
96
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Слідкуйте за результатами українок на турнірах ITF цього тижня на Sport.ua
06 апреля 2026, 20:17 | Обновлено 06 апреля 2026, 20:52
96
0
Sport.ua пропонує розклад та результати матчів українських тенісисток на турнірах Світового туру ITF з 6 до 12 квітня
W75 Кальві (Франція – хард), Ladies Open De Calvi – Eaux De Zilia
Одиночний розряд
Перше коло
- Дар'я Снігур (Україна, 1) – ТВА
W35 Санта Маргарита ді Пула (Італія – ґрунт)
Одиночний розряд
Перше коло
- Катаріна Завадська (Україна, 1) – ТВА
- Ноемі Базілетті (Італія) – Анастасія Соболєва (Україна, 5) – 07.04
- ТВА – Єлизавета Котляр (Україна) – ТВА
Парний розряд
Перше коло
- Анастасія Соболєва (Україна) та Даніела Вісмане (Латвія) – Еліжа Інісан (Франція) та Катерина Цигоурова (Швейцарія) – ТВА
W35 Бока Ратон (Флорида, США – ґрунт), MNO Tennis W35 Hosted At The Polo Club Of Boca Raton
Одиночний розряд
Перше коло
- Аніта Сагдієва (Україна, 4) – Бейлін Браун (США) – ТВА
W15 Шарм-еш-Шейх (Єгипет – хард), Egypt 13 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночний розряд, кваліфікація.
Перше коло
- Каріна Кісс (Великобританія) – Дар'я Дятлова (Україна) – 4:6, 2:6
Друге коло
- Ніна Созаонова (4) – Дар'я Дятлова (Україна) – 6:1, 6:1
Одиночний розряд
Перше коло
- ТВА – Катерина Дятлова (Україна) – ТВА
- ТВА – Христина Почтовик (Україна) – ТВА
Парний розряд
Перше коло
- Аглая Фьодорова та Анна Сєдишева – Катерина Дятлова (Україна) та Христина Почтовик (Україна) – 07.04, не раніше 13:30
W15 Монастир (Туніс – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночний розряд, кваліфікація.
Перше коло
- Марія Берген (Україна) – Ритупарна Наяк (Індія, уайлд-кард) – 6:1, 1:0 RET
Друге коло
- Медісон Фран (Австралія) – Марія Берген (Україна) – 07.04
Одиночний розряд
Перше коло
- Дарія Єсипчук (Україна) – Матільда Маріані (Італія, уайлд-кард) – ТВА
Парний розряд
Перше коло
- Марія Берген (Україна) та Діана Михайло (Румунія) – Лінда Шевчикова (Чехія) та Ева-Марія Ворачек (Німеччина, 4) – ТВА
- Маделлеф Хахеман (Нідерланди) та Дарія Єсипчук (Україна) – Кат Коппез (Бельгія) та Сара ван Ернст (Нідерланди, 2) – 07.04
W15 Боніта Спрінгс (Флорида, США – хард), The Colony's Women 15K At Bonita Springs
Одиночний розряд, кваліфікація.
Перше коло
- Басант Каур (США) – Христина Возняк (США, 10) – ТВА
Поодинокий розряд
Перше коло
- ТВА – Софія Бєлінська (Україна) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 апреля 2026, 18:40 0
Стефанос проиграл Франсиско Черундоло в стартовом поединке
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 5
Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati
Бокс | 06.04.2026, 09:30
Футбол | 06.04.2026, 10:07
Футбол | 06.04.2026, 13:18
Комментарии 0
Популярные новости
04.04.2026, 19:14 35
04.04.2026, 20:53 18
04.04.2026, 22:29 3
05.04.2026, 07:10 12
06.04.2026, 09:15 14
06.04.2026, 09:12 15
06.04.2026, 05:02
05.04.2026, 07:00 7